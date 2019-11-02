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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 10'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında, topla buluşan Candeias’in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
21. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde oluşan karambolde Milosevic’in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
32. dakikada Milosevic’in pasıyla topla buluşan Shengelia’nın ceza sahasının hemen dışından şutu, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
37. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Ertaç’ın hatasında topu kapan Skubic'in pasında Miya, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 10

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İlker Takpak xx, Abdullah Bora Özkara xx
Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Alper xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Milosevic xxx, Shengelia xxx, Miya xxx
Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can, Bajic, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gençlerbirliği: Ertaç x, Erdem xx, Zargo xx, Ramos xx, Polomat x, Ayite xx, Berat xx, Candeias xxx, Sessegnon xx, Stancu xx, Giovanni xx
Yedekler: Abdoulaye Diallo, Ahmet, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Yasin, Nadir, Sefa, Rahmetullah, Seuntjents, Sadio Diallo,
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Miya (dk. 37) (Konyaspor)
Sarı kart: Polomat (Gençlerbirliği)

KONYA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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