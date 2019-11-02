Konya'da, çöp konteynerinin yanında 1 haftalık bebek bulundu

KONYA'da, bir çöp konteynerinin yanında, poşet içerisinde kundağa sarılı halde bir haftalık bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi Karlık Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, kaldırımda bulunan çöp konteynerinin yanındaki poşetten ağlama sesi geldiğini fark etti. Poşete bakan çevredekiler, kundağa sarılı erkek bebeği gördü. Soğuktan üşüdüğü anlaşılan bebek yakındaki bir ailenin evine alınıp, ısıtılmaya çalışıldı. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bir haftalık olduğu belirlenen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.



KONYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:58

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.