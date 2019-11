SOBE, TBMM Araştırma Komisyonuna ev sahipliği yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından, down sendromlular, otizm ve diğer gelişim bozukluğu bulunan çocuklara ve ailelere yardımcı olmak amacıyla 27 Mart 2018 tarihinde kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, düzenlenen istişare toplantısı ile Türkiye genelinde yapılabilecek çalışmaları ve yeni çözüm önerilerini değerlendirdi.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ülke genelinde daha etkin ve verimli çalışmaların önünü açacak olan geniş katılımlı istişare toplantısı için Konya’da bir araya geldi.

TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve diğer komisyon üyeleri istişare toplantısı öncesi Konya’da sağlık sektöründe özel eğitim veren bakım ve rehabilitasyon merkezlerini inceledi. Daha sonra Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezinde incelemelerde bulunan komisyon üyeleri, vakıf yönetiminden Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) hakkında detaylı bilgi aldı. Hedef kitle olarak Down Sendromu ve otizm gibi gelişim bozukluğu olan engelli gruplar adına yapılan çalışmaları yerinde inceleyen komisyon, TBMM çatısı altında ailelere ve bireylere destek olacak çalışmalar konusunda hassasiyet gösteriyor.



"Gerekli olan yasal düzenlemeleri TBMM olarak tespit edeceğiz”

Konya’da bulunmaktan ve Konya’da yapılan çalışmaları yerinde görmekten dolayı çok mutluluk duyduğunu ifade eden TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla komisyonun kurulduğunu belirtti. Çelik, “Burada da gördük ki belediyelerimiz de hem şimdiki belediye başkanımız hem önceki belediye başkanlarımız çok şeyler yapılmış, çok şeyler yapılması da planlanıyor. Şu anda inceleme yaptığımız ve istişare toplantımızı yaptığımız Selçuklu Otizmli bireyler Eğitim Vakfı da bunun en güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıktı. Konya’da valilik, kurumlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları uyum içinde güzel çalışmalara imza atıyor. TBMM’de milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bu işe yoğunlaştık, odaklandık şu anda hep beraber bazı sonuçlara doğru gidiyoruz. Bizlerde alanda gerekli olan yasal düzenlemeleri TBMM olarak tespit edeceğiz ama tespit ettiğimiz şeylerin uygulanabilir olmasına da önem vereceğiz” dedi.

Önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak SOBE'nin varlığı ve yaptığı çalışmalarla Konya’da ve Türkiye’de büyük önem taşıdığını ifade eden TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, “Selçuklu Belediyemizi ve Vakıf Başkanımızı bu tesisin faaliyetini sürdürmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Dünyadaki örnekleri titizlikle incelenen ve tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülen bir merkez olması da yapılan işin ne derece önemsendiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.



“Otizm tüm dünyanın bir gerçeği”

Otizm ve diğer gelişim bozuklukları konusunda erken tanının büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Çelik, "Otizm tüm dünyanın bir gerçeği ve bu konu ile ilgili olarak toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturacak çalışmalar çok önemli. Çünkü her hastalıkta olduğu gibi otizm konusunda da erken tanı konulan ve doğru eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanmakta ve büyük ilerleme kaydedilmektedir. Bu noktada yapılan tüm çalışmaların ne kadar değerli olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.



“Ülke genelinde faydalı sonuçlar alacağımıza inanıyorum”

Meclis çatısı altında oluşturulan Araştırma Komisyonuna ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise, “TBMM Araştırma Başkanı ve değerli üyelere çok teşekkür ediyorum. SOBE olarak bu yapılan çalışmaların çok verimli olacağına, sadece Konya’da değil tüm ülke genelinde faydalı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İlgilendiğimiz bu alanlarda ailelere ve bireylere büyük destek sağlanacaktır. Komisyonumuz bu amaç doğrultusunda ailelere moral kaynağı olacak başarılı çalışmaların önünü açacaktır. Bizlerde SOBE Vakfı olarak araştırma komisyonunun çalışmalarına gerekli tüm desteği verecek mevcut standartların daha da yükselmesi için zemin hazırlayacağız” diye konuştu.

Tüm yapılan çalışmaların kayıt altına alındığı istişare toplantısı, kamu kurum ve kuruluş bünyesinde hizmet veren uzmanların sunumları ile sona erdi. Düzenlenen istişare toplantısına TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya merkez ve ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İbrahim Akyüz, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, SOBE Başkanı Mustafa Ak, SOBE Eğitim Direktörü Binyamin Birkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye ve diğer kamu kurum temsilcileri ile SOBE’den hizmet alan aileler katıldı.

