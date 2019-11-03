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Karatay Belediyesinden çölyak hastalarına müjde

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin çölyak hastalarının kullanması gereken glutensiz ekmek üretimi için yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü çalışmalar meyvesini verdi.

Karatay Belediyesinden çölyak hastalarına müjde

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin çölyak hastalarının kullanması gereken glutensiz ekmek üretimi için yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü çalışmalar meyvesini verdi.
Fiziki, sosyal ve kültürel alanlardaki yatırımlarının yanı sıra sosyal projeleriyle adından söz ettirmeye devam eden Karatay Belediyesinden bir müjde de çölyak hastalarına geldi. Karatay Belediyesi, çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretimi için yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü çalışmalarda son aşamaya ulaştı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırladığı Seçim Beyannamesinde de yer alan Glutensiz Ekmek Projesi, Salı günü hayata geçiyor.
Projeyle ilgili müjdeyi Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca verdi. Söz konusu projenin 31 Mart Yerel Seçimleri Beyannamesinde de yer verdiğini hatırlatan Başkan Hasan Kılca, büyük bir titizlikle yaptıkları çalışmanın meyvesini verdiğini söyledi.
Türkiye’de çok da tanınmayan ama gluten hassasiyetleri nedeniyle çok sıkıntı çeken vatandaşlar olduğunu belirten Kılca, “Arpa, buğday, çavdar gibi tahıl ürünlerindeki gluten maddesinin söz konusu vatandaşlarımızın vücutlarında meydana getirdiği tahribat nedeniyle her ekmeği ve bazı tahıl mamullerini tüketemiyorlar. Bu hassasiyet, aşağı yukarı insanımızın ortalama yüzde 1’inde var. Konya’da yaklaşık bin 700 civarında bu hassasiyeti olan hemşehrimiz olduğunu biliyoruz ve bunun da önemli bir eksiklik diye düşünüyoruz. Bu hemşehrilerimiz de konuyu bizlere sık sık iletiliyorlardı. Çünkü maalesef Konya’da glutensiz ekmek üretimi yoktu. Gluten hassasiyeti bulunan hemşehrilerimiz bugüne kadar ya çeşitli illerden siparişle ve neredeyse 810 kat fazla bir maliyetle ekmeklerini temin ediyorlardı ya da glutensiz unla ekmeklerini kendileri yapıyorlardı. Bizler de bu talebe kayıtsız kalmadık ve bu projeyi 31 Mart Yerel Seçimleri Beyannamemize ekledik. Seçimlerin hemen ardından çalışmalara başladık ve bu kapsamda da Türkiye’nin dört bir yanında glutensiz ekmek üreten belediyeler ile birçok firmayı ziyaret ederek çalışma yaptık. Bunun yanı sıra Konya Çölyak Derneği’yle de istişareler yaptık. Bu çalışmalarımız neticesinde de yıllardır ‘Sofranızın Bereketi’ sloganıyla hemşehrilerimize hizmet veren Karatay Halk Ekmek Fabrikamızda glutensiz ekmek üretimine başlama kararı aldık” şeklinde konuştu.

“Salı günü itibariyle satışa sunulacak”
Başkan Kılca, glutensiz ekmek üretimi için artık gerekli tüm çalışmayı tamamladıklarını ve üretime hazır olduklarını açıkladı. Söz konusu üretim için Karatay Halk Ekmek Fabrikası’nda ayrı bir üretim alan oluşturduklarını söyleyen Başkan Kılca, “Karatay Halk Ekmek, yıllardır hemşehrilerimize kaliteli ekmek hizmet veriyor. Bu tesisimizde glutensiz ekmek üretimi için ayrı bir alan oluşturduk. Zira bilindiği gibi normal ekmeğin üretildiği buğday ununun glutensiz un ile karışmaması yani bir izolenin olması gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımızı tamamladık ve burada glutensiz unla yapılan 60 gramlık ekmeklerimiz, hijyenik bir şekilde poşetlenerek belediye hizmet binamızın yanında kurduğumuz Glutensiz Ekmek Büfemizde Salı günü itibariyle satışa sunulacak. Piyasaya göre çok daha ucuza glutensiz ekmeklerini büfelerimizden temin edebilecekler. Karatay Belediyesi olarak Konya’daki bütün çölyak hastalarının ekmek talebini karşılayabilecek kapasitedeki üretimimizi talebe göre daha da arttırabiliriz. Hatta yine talep olursa simit, kurabiye gibi ürünlerin de üretim ve satışı gelecek zamanlarda yapılabilecek. Belediyemizin yanında kurduğumuz Glutensiz Ekmek Büfemizi 5 Kasım Salı günü saat 11.00’de hizmete sunacağız. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ben, projemizin hemşehrilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA

03 Kasım 2019 Pazar

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