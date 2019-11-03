Konya SMMMO bilgilendirme seminerlerine devam ediyor

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik düzenlemiş olduğu eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Konya SMMMO hizmet binasında yabancı işçi çalıştırma mevzuatı, kayıt dışı istihdam ve kişisel verilerin korunması mevzuatı konulu seminer düzenlendi. Gerçekleştirilen seminere, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve oda üyeleri katıldı. Programda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, Meram Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı Fatih Morbel ve Dr. Yalçın Bostancı tarafından sunum yapıldı.



“Eğitim ve gelişim faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz”

Seminerin açılışında konuşan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, “Mesleğimiz gereği sürekli değişen mevzuatı takip ederken, bir taraftan da devamlı artan iş yükü karşısında mesleğimizi icra ediyoruz. Bu doğrultuda değerli meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla eğitim ve gelişim faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bugün yabancı işçi çalıştırma ve kişisel verilerin korunması konusunu işledikten sonra, 12 Kasım'da örneklerle bağımsız denetim, 19 Kasım'da edönüşüm uygulamaları konularında seminerlerimizi gerçekleştireceğiz. Yine mesleğimizle ilgili güncel konularla ilgili eğitim planlamamız devam etmektedir. Edefterlerin oluşturulma ve imzalanmasıyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının teknik altyapısında oluşan sorundan kaynaklı meslektaşlarımız ayın son günü geç saatlere kadar sistemi beklemek zorunda kalmıştır. Edönüşümle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığımızın alt yapısının yetersiz olmasından kaynaklı gelecek dönemlerde yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı yetkililerin bir an önce önlem alması gerekmektedir” şeklinde konuştu.



“Odamızın dijital dönüşümünü hızla gerçekleştiriyoruz”

Konya SMMMO Teknoloji Platformunu hızla işleme aldıklarını belirten Başkan Erdal, “Odamızın dijital dönüşümünü hızla gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz seminerlerde sürekli eğitim programı için de önem arz eden eimzalı sertifikayı hayata geçiriyoruz. Girişte alınan dijital yoklamadan sonra meslektaşlarımız sertifikalarına oda web sitemiz üzerinden ulaşabileceklerdir. Bunun yanında odamızın Whatsapp hattını işleme alarak üyelerimize kısa mesajın yanında, Whatsapp üzerinden de ulaşacağız. Ayrıca yeni web sitemizi ve mobil uygulamamızı yılbaşına kadar yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

KONYA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:48

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