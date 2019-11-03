MÜSİAD Konya’dan Uzak Doğu’ya ticaret atağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MÜSİAD Konya’dan Uzak Doğu’ya ticaret atağı

İHA

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Türkiye'nin ve Konya'nın ihracat oranını, hedeflenen seviyeye çıkarmak için Endonezya ve Malezya'ya iş gezisi düzenledi.

MÜSİAD Konya’dan Uzak Doğu’ya ticaret atağı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Türkiye’nin ve Konya’nın ihracat oranını, hedeflenen seviyeye çıkarmak için Endonezya ve Malezya’ya iş gezisi düzenledi.
MÜSİAD ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve 8 gün süren iş gezisinde, 200’e yakın Endonezyalı ve Malezyalı iş adamıyla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Serhat Yaya, MÜSİAD Ekonomik İlişkiler Komisyonu (MEKİK) Başkanı Ömer Karakuş ve beraberindeki üyelerin ilk durağı Endonezya oldu. Burada ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet daha sonra MÜSİAD Endonezya Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, karşılıklı işbirliği imkanları masaya yatırıldı.
Uzak doğu ülkelerine sefere çıkan MÜSİAD Konya Şube üyelerinin ikinci durağı ise Malezya’ydı. Başkent Kuala Lumpur’da düzenlenen ve Malezya Büyükelçisi Prof. Dr. Merve Safa Kavakcı’nın katılımıyla gerçekleştirilen MalezyaTürkiye İş Forumunda, heyet 200’e yakın Malezyalı iş adamıyla ikili iş görüşmesi yaptı. Başkan Yardımcısı Serhat Yaya ve MEKİK Başkanı Ömer Karakuş, Malezya Büyükelçisi Prof. Dr. Kavakcı’ya MÜSİAD Konya Şubesi’nin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Heyet daha sonra, MÜSİAD Malezya Şube Başkanı Sabri Yardımcı’yı da ziyaret ederek Malezya ile iş fırsatlarını değerlendirdi.

“Konyalı iş adamlarına bir fırsat kapısı açtık”
Endonezya ve Malezya ticaret heyeti programını değerlendiren MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Serhat Yaya, “MÜSİAD, yurt dışında 94 ülkede 224 farklı noktada teşkilat ağına sahiptir. Yurt dışında bulunan şube ve temsilciliklerimizle aramızdaki iletişimi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Yurt dışında iş yapmak isteyen üyelerimizi şube ve temsilciliklerimizle görüştürerek ihracatlarını artırabilmeleri için destekte bulunuyoruz. Aynı zamanda yabancı iş adamlarını başta ülkemize ve şehrimize yatırım yapmaları için detaylı bilgiler aktarıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz iş gezimizde Konyalı iş adamlarına bir fırsat kapısı açtık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulmasının tek yolu ihracattır. Bu bilinçle hareket ederek, yurt dışı iş gezilerimize ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İhracat olanakları konusunda bir rapor hazırladık”
MEKİK Başkanı Ömer Karakuş ise, “MÜSİAD Konya Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonu olarak, Uzak Doğu pazarında ihracat olanakları konusunda bir rapor hazırladık. Bu çalışmamızda, Endonezya ve Malezya’da iş adamlarımız açısından fırsatlar olduğunu gördük ve Ekim ayı içerinde rotamızı bu bölgeye çevirdik. Endonezya ve Malezya ticaret programımız oldukça verimli geçti. 200’e yakın B2B toplantısı gerçekleştirdik. İş adamlarımız, Endonezya ve Malezya ile ilişkileri güçlendirmek ve iş ortaklıkları kurmak için oldukça hevesliydi. İnşallah, yaptığımız bu temaslarımızın meyvelerini önümüzdeki günlerde toplayacağız” ifadelerini kullandı.

KONYA

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya SMMMO bilgilendirme seminerlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Konya SMMMO bilgilendirme seminerlerine devam ediyor
Meram’da her doğan için bir fidan
YEREL HABERLER Meram’da her doğan için bir fidan
Büyükşehir’den su kayıp ve kaçaklarına teknolojik müdahale
YEREL HABERLER Büyükşehir’den su kayıp ve kaçaklarına teknolojik ...
Selçuk Üniversitesine teşekkür plaketi verildi
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesine teşekkür plaketi verildi
Karatay Belediyesinden çölyak hastalarına müjde
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden çölyak hastalarına müjde
SOBE, TBMM Araştırma Komisyonuna ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER SOBE, TBMM Araştırma Komisyonuna ev sahipliği yaptı
Çöp konteynerinin yanında terk edilmiş bebek bulundu
YEREL HABERLER Çöp konteynerinin yanında terk edilmiş bebek bulundu
Konya'da, çöp konteynerinin yanında 1 haftalık bebek bulundu
YEREL HABERLER Konya'da, çöp konteynerinin yanında 1 haftalık bebek ...
Aykut Kocaman: “Maç hiçte düşündüğümüz gibi gitmedi”
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: “Maç hiçte düşündüğümüz gibi gitmedi”
Hamza Hamzaoğlu: "Bundan sonraki maçların daha zor geçeceğini biliyoruz”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Bundan sonraki maçların daha zor ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç ...
İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: 1-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: 1-1
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk ...
Beyşehirli milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, Avrupa ikincisi oldu
YEREL HABERLER Beyşehirli milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, Avrupa ...
Altınapa Baraj Gölünde kaçak avcılığa karşı denetimler
YEREL HABERLER Altınapa Baraj Gölünde kaçak avcılığa karşı ...
Kulu'da okullarda trafik kuralları anlatıldı
YEREL HABERLER Kulu'da okullarda trafik kuralları anlatıldı
Konya'da ev yangını
YEREL HABERLER Konya'da ev yangını
Taş Evler, Ereğli'ye değer katacak
YEREL HABERLER Taş Evler, Ereğli'ye değer katacak
Sokağa terk edilen 3 kardeş bebek, koruma altına alındı
YEREL HABERLER Sokağa terk edilen 3 kardeş bebek, koruma altına ...
Konya’nın Kız Kulesi: 'Gömeç Hatun Türbesi' Dr. Öğr. Üyesi Erdemir: "Selçuklu türbeleri bizim tapu senetlerimizdir"
YEREL HABERLER Konya’nın Kız Kulesi: 'Gömeç Hatun Türbesi' Dr. Öğr. ...
Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet korumasına alındı
YEREL HABERLER Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet ...
Boğazı kesilerek öldürülen tekel bayisi cinayetinde 3 tutuklama
YEREL HABERLER Boğazı kesilerek öldürülen tekel bayisi cinayetinde 3 ...
Konya'da bulunan 3 kardeş bebeğin sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Konya'da bulunan 3 kardeş bebeğin sağlık durumu iyi
Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X