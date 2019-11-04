FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı kararı

- KONYA merkezli 12 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda örgütteki 15 isim daha tespit edildi. Bunun üzerine TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kararın ardından Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah Konya merkezli 12 ilde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.



KONYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

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