Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Oprukçu’nun talimatlarıyla sıcak asfalt çalışmalarına sürdürüyor. Merkez Çömlekçi Mahallesi ve Toros Mahallesinden sonra Atakent Mahallesinde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu, “Huzur şehri Ereğli hedefiyle çıktığımız yolda şehrimize layıkıyla hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Göreve başladığımız ilk günden bu yana bahanelerin ardına sığınmadan elimizdeki imkanlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor, şehrimizin sorunlarına tek tek çözüm üretiyoruz. Hemşehrilerimiz, elimizdeki imkanları en verimli şekilde kullanacağımızdan emin olsunlar. Tüm ihmal edilmişlikleri ortadan kaldırarak huzur şehri Ereğli’yi inşa etme amacımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu manada şehrimizin vitrini olan yollarımızı, caddelerimizi, sokaklarımızı daha güvenli hale getirmeye kararlıyız. Asfaltsız, bozuk yol bırakmayacağız. Hemşehrilerimizin huzurla modern bir şehirde yaşam sürmelerini tesis etme mecburiyetimizin yanında, mahkumiyetimizin olduğu bilici ile hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.



“Adam gibi hizmetlerle Ereğlimizin gelecek yüzyılını inşa edeceğiz”

Yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yakından takip eden Başkan Oprukçu, birçok mahallede, caddede ve sokakta ekiplerin sıcak asfalt çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti. Bu çalışmalarda amaçlarının günü kurtaracak çalışmalar yerine kalıcı hizmet olduğunu belirten Oprukçu, “Rakamların aldatıcı diliyle değil gözün gördüğü gerçekçi hizmetlerle yolumuza devam edeceğiz. Biz şu kadar asfalt döktük, şunu yaptık, bunu yaptık demek yerine asfaltsız, bozuk yol bırakmama gayreti göstereceğiz. Yaptığımız her şeyi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimiz görecek, hissedecek ve takdirlerini bu çerçevede yapacaklar. Bu kadim şehir adam gibi hizmet etmeye layık, bizde adam gibi hizmetlerle Ereğlimizin gelecek yüzyılını inşa edeceğiz. Gelecek nesillerimize huzurlu, mutlu bir şehri miras bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KONYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.