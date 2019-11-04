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Meram Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ilçede maddi durumu olmayan kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek olmaya devam ediyor.

Meram Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ilçede maddi durumu olmayan kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek olmaya devam ediyor.
Meram Belediyesi, 65 yaş üstü maddi imkanı olmayan ve bakacak kimsesi bulunmayanlara evlerinin temizliğinden ilaçlarının tedarikine, faturaların ödenmesinden evlerinin bakım tamirine ve alışverişlerine yardımcı olunmasından muayene götürülüp getirilmesine kadar birçok konuda yardımcı oluyor. Özellikle evlerinin temizliği noktasında hassas bir çalışma sergileyen ve kimsesiz yaşlılara yardımcı olan Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri, Meram’da yaşayan 40 kimsesize destek oluyor.

"Meram'da yaşayan yaşlı ve kimsesiz hemşehrilerimiz yalnız değil"
Meram’da bir kenara çekilmiş yada itilmiş hemşehrilerini, Allah’ın kendilerine bir emaneti olarak ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye olarak bu insanların her birini kendi anne babaları olarak gördüklerini kaydetti. Takipleri altındaki her bir yaşlının iyi kötü, zor kolay her günlerinde yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Kavuş, “Bazı değerlerimizin zamana yenilmesiyle bizi biz yapan güzellikleri unutmaya başladık. Bundan belki de en çok etkilenenler hayata tutunma güçlerini yitirmiş olan yaşlılarımız. Desteğe en çok ihtiyaç duydukları bir zamanda yalnızlığı en acı yönleriyle yaşayan kesim onlar. Bizler bu projemizle onlara evlatları gibi hizmet etme gayretimizle bu yalnızlıklarını bir nebze olsun hafifletme ve asla yalnız kalmayacaklarını hissettirme amacındayız” diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın duasını almış olmak ulaşabileceğimiz en üst makamdır"
Meram Belediyesi Sosyal Belediyecilik hizmetlerinden kadın erkek, yaşlı genç, öğrenci engelli her kesimin nasibini aldığını ifade eden Başkan Kavuş, “Belediye olarak asli vazifelerimizin yanında sosyal belediyecilik hizmetlerimizi ihmal etmeyerek tüm ihtiyaç sahiplerinin ve dezavantajlı grupların her daim yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Toplumun bütünleşmesi, imkanların olabildiğince eşitlenmesi için bu hizmetler olmazsa olmaz hizmetlerdir. Her bir hemşehrimizin yüzünün gülmesi, bu güzel şehirde yaşamaktan mutluluk duymaları ve esasında onların dualarını alabilmek bizim ulaşabileceğimiz en yüksek mevkidir. Belediye olarak bu bilinç ve istek ile çalışıyoruz.Bu vesile ile böylesi güzel ve zor çalışmalarda görev alarak dua almamıza vesile olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KONYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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