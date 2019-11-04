Konyaspor'da Sivasspor mesaisi başladı

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İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7´ye 4 ve 10´a 10 topla oyun ile devam antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyundan çıkan ve yapılan kontrolleri sonrasında dinlendirilmesine karar verilen ve takımdan ayrı çalışan Marko Jevtovic katılmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylar



KONYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

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