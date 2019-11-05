MEDAŞ Sanat Galerisi'nde karma sergi

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MEDAŞ Sanat Galerisinde, Necmettin Erbakan Üniversitesinin “Karma Sergi” isimli farklı tür ve teknikten oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 9 öğretim üyesinin eserlerinin bulunduğu sergide; tuval üzerine akrilik, baskı, seramik, minyatür, heykel, hat sanatı ve tezhip eserlerden oluşan 35 çalışma yer alıyor. Sergi 10 Kasım’a kadar MEDAŞ Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

KONYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

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