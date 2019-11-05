MEDAŞ Sanat Galerisi'nde karma sergi

MEDAŞ Sanat Galerisinde, Necmettin Erbakan Üniversitesinin “Karma Sergi” isimli farklı tür ve teknikten oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 9 öğretim üyesinin eserlerinin bulunduğu sergide; tuval üzerine akrilik, baskı, seramik, minyatür, heykel, hat sanatı ve tezhip eserlerden oluşan 35 çalışma yer alıyor. Sergi 10 Kasım’a kadar MEDAŞ Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
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05 Kasım 2019 Salı
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