Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye baskı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 adet uyuşturucu hap maddesi, 6.56 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KONYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.