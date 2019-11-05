Konya'da 200 polisle narkotik ve asayiş operasyonu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA'nın merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde daha önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yaptı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde 200 polisle yapılan operasyonda evlerin çatı ve kömürlükleri didik didik arandı. Operasyonda evinde 15 gram eroin bulunan Hayriye Y. ile hakkında yakalama kararı olan Durmuş T. gözaltına alındı. Bir evde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.





KONYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.