Kulu Emniyet Müdürü Düzgün göreve başladı

Konya’nın Kulu ilçesine yeni atanan Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün görevine başladı.
Komiser Ahmet Enes Geyik'in vekaleten yürüttüğü Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün atandı. Daha önce Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde görev yapan Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün, atanmasının ardından Kulu'daki görevine başladı.
KONYA
05 Kasım 2019 Salı
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