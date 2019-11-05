Akşehir Belediyesinin mağazası ücretsiz giydiriyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin Sosyal Belediyecilik hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak giydiriliyor.

‘İsraf Etme, Yardım Et’ sloganıyla belediye binasında hizmet veren mağaza, yeni belediye binasının yıkılmasının ardından Selçuk Mahallesi 32807 Sokak’taki yeni adresinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık üç yıldır faaliyet gösteren mağazadan ihtiyaç sahibi vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden giysi ve ayakkabı alabiliyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “İsraf Etme Yardım Et” mağazasının ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğüne değinerek, “Bu mağazamıza hemşehrilerimiz ihtiyaç fazlası olan yeni yada fazla yıpranmamış elbiseleri getiriyorlar, ihtiyacı olan hemşehrilerimizde bedenlerine uygun olan kıyafetleri ve ayakkabıları mağazamızdan alarak ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu mağazamızı ayakta tutan, buraya elbise yardımı, ayakkabı yardımı yapan hemşehrilerimize bu vesileyle teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan tüm hemşehrilerimizi de hiç çekinmeden mağazamıza bekliyoruz. Buradaki görevli personelimiz eşliğinde giyinme kabinlerinde kıyafetlerini deneyerek mağazamızdan ihtiyaçlarını giderebilirler. Evimizde gereksiz yer kaplayan ve ihtiyacımız olmayan elbiseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için değerli hemşehrilerimizden de destek bekliyoruz” dedi.

Proje kapsamında herkes evlerindeki giymediği ya da yeni aldığı giysileri ve ayakkabıları mağazaya bağışlayabiliyorlar.

KONYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

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