Öldürülen kocanın eşine ve kuzenine müebbet hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öldürülen kocanın eşine ve kuzenine müebbet hapis cezası

DHA

KONYA'nın Altınekin ilçesinde eşi Ali Sarı'yı (37), ilişki yaşadığı amcasının oğluna öldürttüğü gerekçesiyle haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açılan Zekiye Sarı (33) ve İskender Sarı (49), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA'nın Altınekin ilçesinde eşi Ali Sarı'yı (37), ilişki yaşadığı amcasının oğluna öldürttüğü gerekçesiyle haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açılan Zekiye Sarı (33) ve İskender Sarı (49), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ali Sarı'nın, 2 Kasım 2017 sabahı pancar sökmeye gittiği Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisindeki tarlasında işçiler tarafından cesedi bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen Ali Sarı'nın akrabalarıyla birlikte çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi alınanlardan Mükremin Sarı (24), öldürülen Ali Sarı'nın bir süre önce amcasının oğlu İskender Sarı'ya tabanca verdiğini anlattı. Jandarma, 3 çocuk babası İskender Sarı'yı gözaltına aldı. 
YASAK AŞK CİNAYETİ ÇIKTI
Çiftçi İskender Sarı, ifadesinde, amcasının oğlu Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı ile ilişki yaşadığını anlatarak, ''Zekiye, eşinin ilişkimizden şüphelendiğini söyledi. Eşini öldürmemi istedi. Cep telefonuma 'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım, yoksa bizi köye rezil edecek' diye mesaj attı. Ali'nin tarlada çalıştığını söyledi. Tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek, öldürdüm. Kaçarken yolda tabancayı attım" diye konuştu.
ÖLDÜRÜP, CESEDİ BAŞINDA AĞLAMIŞ 
Cinayetin ardından kuzeninin cesedi başında ağladığını kaydeden İskender Sarı, ''Başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonra da Zekiye'nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp, ağladık. Zekiye'yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali'yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim" dedi.
İskender Sarı'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Zekiye Sarı da suçunu itiraf etti. Zekiye Sarı, eşinin, telefon konuşmalarından şüphelendiğini belirterek, ''Eşim, telefon konuşmalarımdan şüpheleniyordu. Telefonuma gelen bir mesajdan şüphelendi. Savcılığa verip, ortaya çıkarmak istedi. Öyle bir şey olsaydı, ilişkim ortaya çıkacaktı. Ben de bundan korkup, İskender'e mesaj attım'' diye konuştu.  İskender Sarı ve Zekiye Sarı, tutuklandı. 
MÜEBBET HAPSE ÇARTIRILDILAR
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zekiye Sarı ve İskender Sarı, son kez hakim karşısına çıktı. İskender Sarı, daha önce verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti savunmaların ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Zekiye ve İskender Sarı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığının cezalarında indirime giderek müebbet hapse çevirdi. Heyet, tutuksuz sanık Mükremin Sarı'nın ise beraatine karar verdi. 

KONYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da arazide erkek çocuk cesedi bulundu
YEREL HABERLER Konya’da arazide erkek çocuk cesedi bulundu
Konya'da, tarlada bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Konya'da, tarlada bıçaklanarak öldürülmüş erkek ...
Akşehir Belediyesinin mağazası ücretsiz giydiriyor
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinin mağazası ücretsiz giydiriyor
Kulu Emniyet Müdürü Düzgün göreve başladı
YEREL HABERLER Kulu Emniyet Müdürü Düzgün göreve başladı
Başkan Kılca: “Seçim vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Seçim vaatlerimizi bir bir yerine ...
Beyşehir’de ‘maskeme değil, gözlerime bak’ farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Beyşehir’de ‘maskeme değil, gözlerime bak’ ...
Konya Büyükşehir Belediyesinden kaçak kömür denetimi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesinden kaçak kömür denetimi
Derebucak’ta öğrenci servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Derebucak’ta öğrenci servisleri denetlendi
Konya'da 200 polisle narkotik ve asayiş operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da 200 polisle narkotik ve asayiş operasyonu
TÜMSİAD’dan ‘İslam’da Ticaret Hukuku’ konferansı
YEREL HABERLER TÜMSİAD’dan ‘İslam’da Ticaret Hukuku’ konferansı
'Her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'
YEREL HABERLER 'Her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'
Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
Anne kız aynı ambulansta bebeklerin hayatını kurtarıyor Konya’da hemşire anne doktor kızıyla aynı ambulansta görev yapıyor
YEREL HABERLER Anne kız aynı ambulansta bebeklerin hayatını ...
Konya’da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 ...
MEDAŞ Sanat Galerisi'nde karma sergi
YEREL HABERLER MEDAŞ Sanat Galerisi'nde karma sergi
İntihar için atladığı kuyudan 4 saat sonra kurtarıldı Konya'da intihar için kuyuya atlayan şahıs, kurtarılınca "hatırlamıyorum" dedi
YEREL HABERLER İntihar için atladığı kuyudan 4 saat sonra ...
Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
YEREL HABERLER Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, ...
1,5 yaşındaki çocuğun her iki böbreğinde de taş çıktı
YEREL HABERLER 1,5 yaşındaki çocuğun her iki böbreğinde de taş çıktı
Konya'da 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü ...
Konyaspor'da Sivasspor mesaisi başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da Sivasspor mesaisi başladı
Şarampole inen otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şarampole inen otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı
Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı
SÜ'de “Bilime Açılan Penceremizden Pazartesi” konferansları başladı
YEREL HABERLER SÜ'de “Bilime Açılan Penceremizden Pazartesi” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X