Karatay Belediyesinden Türkiye'de bir ilk daha

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzalanan Arsa Karşılığı Okul Yapımı Projesi (AKOY) protokolüyle Karatay'da tam gün eğitime geçişin hızlandırılması hedefleniyor.

Türkiye genelinde ikili öğretimin tamamen kaldırılarak tekli eğitime geçişin desteklenmesi, okul öncesi eğitimin kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitime erişiminin desteklenmesini amaçlayan AKOY, Karatay’da hayata geçiyor. Projenin protokolü, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra il milli eğitim müdürlüğü, çevre ve şehircilik müdürlüğü yetkilileri ile Karatay Belediyesi birim müdürlerinin katılımıyla Konya Valiliği’de düzenlenen törenle imzalandı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay’da tam gün eğitim hedefine yönelik güzel bir adım attıklarını belirterek emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Vali Toprak, ikili eğitimden tekli eğitime geçilmesi için yeni bir hedef ortaya koyduğunu ifade ederek, “Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız, bu konuda üzerilerine düşeni yerine getirerek söz konusu ortamın sağlanması ve en kısa sürede eğitimde tam güne geçilmesi için önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda da Milli Eğitim Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Arsa Karşılığında Okul Yapımı Projesi’ni geliştirdi. Konyamız her konuda olduğu gibi bu konuda da pilot il konumunda. Karatay Belediyemiz, bu proje kapsamında üçü anaokul, ikisi ilkokul 1 tanesi ortaokul olmak üzere toplam 6 okulun planlamasını yaptı. Bu okullarımızın inşaatları tamamlanmak üzere. Yine belediyemiz tarafından tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslimi yapılan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi(BİLSEM) de var. Dolayısıyla AKOY, gerçekten Konya ve Karatay için çok güzel bir proje. Bu proje, bir yandan yeni eğitim yapılarının yükselmesine imkan sağlarken bir yandan da hazine taşınmazlarının böyle önemli ve yeni projelerle değerlendirilmesine imkan veriyor. Karatay Belediyemizin hayata geçireceği bu eğitim mekanlarının Karatay ilçemize, Konyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her daim bu yönde gayret eden ve güzel işlere imza atan Karatay Belediyemizi tebrik ediyorum” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, çalışmalarında kendilerine her zaman büyük destek veren Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a, AKOY Projesi’nin Karatay’da hayata geçmesinde emekleri bulunan il milli eğitim müdürlüğüne, çevre ve şehircilik il müdürlüğü ile milli emlak il müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Eğitime büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda eğitim kurumlarının yanı sıra birçok projeye önemli büyük destekler sunduklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Mazbatamızı aldıktan sonra ilk olarak Hamzaoğlu Mahallemizde hizmet verecek 24 derslikli ortaokulu, Fevzi Çakmak Mahallesinde 24 derslikli Fevzi Çakmak İlkokulu ve Köprübaşı Mahallemize de 8 derslikli bir anaokulunun temelini atmıştık. Çünkü bizler, Karatay Belediyesi olarak kamu kaynaklarının yine kamuya aktarılarak çocuklarımızın daha sağlıklı ve kaliteli mekanlarda eğitim görmelerini önemsiyoruz. Yine Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) projemizi tamamladık ve il milli eğitim müdürlüğümüze teslim ettik. Merkezimizin kurucu müdürü atandı. Binanın tefrişatı ise devam ediyor. Az önce de ifade ettiğim gibi ilçemizde AKOY Projesi kapsamında 3 anaokulu, 1 ilkokul 1 tane de ortaokul olmak üzere toplamda 6 okulumuzu belediye kaynaklarıyla tamamladıktan sonra bu okullarımızı da il milli eğitim müdürlüğümüze teslim edeceğiz. BİLSEM ile birlikte 35 milyon liraya mal olacak bu okullarımızla inşallah ilçemizin tam gün eğitim hayatına geçişine ve ilçemizin derslik ihtiyacına katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AKOY Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak eğitim yapılarının protokolü; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, il milli eğitim müdürlüğü ile çevre ve şehircilik müdürlüğü yetkilileri tarafından imzalandı.

