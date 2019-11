Selçuk’ta “Radyo, Televizyon Yayıncılığı ve Telif” paneli yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen “Radyo, Televizyon Yayıncılığı ve Telif ” konulu panel yapıldı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen program öncesinde “Korsanla Mücadele” ile ilgili yapılan çalışmaların olduğu serginin açılışı yapıldı. Ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, “RATEM, radyo, televizyon yayıncılığı alanında ülkemizin önemli bir kuruluşu olup bizim de temel paydaşlarımızdan bir tanesidir. Özellikle korsanla mücadele konusundaki farkındalığı oluşturmaya yönelik çalışmaları çok takdire şayandır” dedi.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, “Bildiğiniz gibi çağımız hem teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı ve hem de iletişim aletlerinin kullanımının yaygınlaştığı bir çağ. Bu gelişmeler beraberinde yeni sorunlarla karşılaşılması ve bunların nasıl çözüleceği konularını gündeme getirmektedir. Bugün burada sözünü ettiğimiz bu sorunlar hakkında, konuyla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip değerli panelistlerimizden görüş ve düşüncelerini alacağız” şeklinde konuştu.

RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, “Konya Selçuk Üniversitesinde bulunmamız Mustafa İşler’in gayretleriyle oldu. Biz özel kanunla kurulmuş, fikir ve sanat eserleri kanunuyla tanımlanmış, Türkiye’de sayısı 27 olan meslek birliğinden birisiyiz. Kültür ve Turizm Uzmanı panelistimiz Barış Gözübüyük bu konuyla ilgili bilgi verecektir. Radyo televizyon yayınları umuma açık alanlarda yani ticarete konu edindiği andan itibaren özel izine bağlı olarak kullanılır. Yani özel yerlerde kullanım lisanslamaya tabiidir ve bu lisanslamayı da Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği yani RATEM olarak bizler veririz, bugün bu panelimizde de bu konular üzerinde duracağız” ifadelerini kullandı.

Açılış Konuşmalarının ardından Oyuncu Müfit Can Saçıntı, SÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Yıldız, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Hamurcu, Kültür ve Turizm Uzmanı Barış Gözübüyük, Avukat Ahmet Badallı tarafından “Radyo, Televizyon Yayıncılığı ve Telif” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde Konuşan Oyuncu Müfit Can Saçıntı, “Halklar dilini ve kültürünü unuttuğu zaman yıkılmış sayılır, yok olur gider. Kültürel emperyalizm diyor ki; özellikle kültürle, dille, müzikle, sinemayla, radyoyla ülkelere sızalım ve onları kendi kültürümüze hazırlayalım ve ancak bu şekilde işgal edebiliriz. İşte bu kadar önemli kültür ve sanat, o yüzden özel kanunlarla korunuyor” diye konuştu.

SÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız ise temsil hakkı, radyo ile yayın hakkı, fikirlerin korunması, aleniyet, eser kavramının türleri ve eser sahiplerinin hakları konularına hukuk çerçevesinde inceleme gerçekleşirdi.

Diğer panelistlerde, “Radyo, Televizyon Yayıncılığı ve Telif” çerçevesinde konuyu hukuksal açıdan incelemelerinin ardından panel sona erdi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen panele; SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, SÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, Yönetmen Oyuncu ve Senarist Müfit Can Saçıntı, dekan yardımcıları, RATEM Yönetim Kurulu Üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

