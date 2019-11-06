Selçuklu “Geleceğe Nefes” seferberliğine 26 bin fidanla destek oluyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla ülke genelinde düzenlenen “Geleceğe Nefes” seferberliğine 26 bin fidanla destek oluyor.

Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini artırmak, gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak üzere ağaçlandırma faaliyetlerine ağırlık veren Selçuklu Belediyesi, 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı 11 Kasım 2019 tarihinde Takkeli Dağ’ın yamaçlarına 26 bin fidan dikimi gerçekleştirecek. Sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, öğrencilerden askeri birliklere, esnafa, işçisine, kadar her yaş grubunun katılacağı ağaçlandırma töreni için Selçuklu Belediyesi tarafından tüm hazırlıklar tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak adına ülke genelinde düzenlenen fidan sahiplenme kampanyası ile 11 milyon ağacın toprakla buluşturulması amaçlanıyor. Geleceğe bırakılacak en iyi miras olma yolunda dünya rekorunun kırılacağı “Geleceğe Nefes” seferberliği için ülke genelinde milyonlarca fidan sahiplenildi.

Ecdadın mirası olan ülke topraklarının yine gelecek nesillere en iyi şekilde emanet edilmesi amacıyla “Geleceğe Nefes” kampanyasını başlatan Tarım ve Orman Bakanı Bakan Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonluğunda 81 il 2 bin 23 noktada 3 saat içerisinde 11 milyon fidanın toprakla buluşacağının müjdesini verdi. 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı törenler için şu ana kadar 12 milyonun üzerinde fidan sahiplenildi. Ağaçlandırma çalışmalarının; valilikler, il milli eğitim müdürlükleri, askeri birlikler, il sağlık müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri, belediyeler ve köy muhtarlıkları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.



“Gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakacağız”

Selçuklu’da yeşil alanın yanı sıra ağaçlandırma faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bugüne kadar 358 bin 267 fidanı toprakla buluşturduk. 73 bin metrekare alan ile Konya’nın en modern fidanlığı hizmete açıldı. Sille Baraj Park, Kelebekler Vadisi Parkı, Şehit Savcı Hakan Kılıç Parkı gibi büyük parkların yanı sıra mahalle parkları, çocuk parkları ve pasif yeşil alanlar ile ilçenin yeşil dokusuna katkıda bulunuyoruz. Selçuklu'daki yeşil alan miktarını 8 milyon metrekareye yükselttik. Bakanlığımızca başlatılan kampanyanın ülkemizin geleceği için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Geçmişte ecdadımız bize bu toprakları ve bu kültürü nasıl miras bırakmışlarsa bizlerde gelecek nesillerimize güzel bir memleket ve kültür mirası bırakma sorumluluğu taşıyoruz. Bu çalışmalara hemşehrilerimiz büyük bir hassasiyet ve duyarlılık gösteriyor. Bu çerçevede dikilen fidanların ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde aynı anda gerçekleştirilecek olan bu anlamlı çevre seferberliğine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

KONYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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