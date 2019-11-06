Yürümekte zorlanan genç, kıkırdak nakliyle sağlığına yeniden kavuştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan ve yürümekte zorlanma şikayetiyle Beyşehir Devlet Hastanesine başvuran 23 yaşındaki genç, hastanede ilk kez gerçekleştirilen kıkırdak nakli ameliyatının ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Uzun süredir yürümekte zorlanan Yusuf Gerçel sağlık sorunları artınca Beyşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan doktor muayenesinde hastanın diz eklemi içindeki kıkırdak bölgesinin hasarlı olduğu tespit edilince kıkırdak nakli ameliyatı yapılmasına karar verildi. Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ilk kıkırdak nakli (mozaikoplasti) ameliyatı ile hastanın diz eklemi içerisindeki kıkırdak hasarlı bölgeye 3 adet kıkırdak nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına yeniden kavuşan Yusuf Gerçel’in kısa süre sonra taburcu edileceği belirtildi.

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Şemmi Koyuncu, hastaya yapılan tetkikler neticesinde diz ekleminde hem kıkırdak hem de altındaki kemikte hem derin hem de yaklaşık 2x3 santim boyutunda büyük bir hasar tespit ettiklerini söyledi. Bundan dolayı hastanın 23 yıldır aksayarak yürümekte ve sürekli ağrı çektiği şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirten Koyuncu, “Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren operasyonla hastamızın aynı taraf diz eklemi iç tarafından aldığımız 3 adet kıkırdağı ve kemiği, diz eklemindeki dış bölgedeki hasarlı alana nakil yaptık. Hastamız üç hafta ayağına basmadan koltuk değnekleri ile yürüdükten sonra, ayağına eskisi gibi basabilecek ve normal olarak yürüyebilecektir. Eklemlerimizdeki kıkırdaklar, hasar gördüklerinde kendilerini yenileyememekte ya da çok yetersiz yenileyebilmektedir. Ağırlık taşıyan en önemli eklemimiz olan diz, bu tip hasarlanmalara sıkça maruz kalmaktadır. Kıkırdakta oluşan bu hasarlar hızla eklem artozuna (kireçlenme) neden olmakta ve kendisini ağrı ile belli etmektedir. Mozaikplasti, eklemlerde meydana gelen sınırlı kıkırdak kayıplarının tedavisinde kullanılan oldukça güncel bir cerrahi yöntemdir. Bu teknik özellikle diz ekleminde ve ayak bileği ekleminde meydana gelen kıkırdak hasarlarında kullanılmaktadır. En basit anlatımla, eklemlerdeki kıkırdak hasarlı alana, aynı eklemden ya da başka bir eklemden alınan kıkırdağın nakledilmesidir. Bu teknikte hastanın kendi dokuları kullanıldığı için bir uyumsuzluk, nakil reddi ya da hastalık bulaşması söz konusu olmamaktadır. Bu yönü ile teknik olarak oldukça risksiz bir yöntemdir. Kıkırdak kaybının yerine ve büyüklüğüne uygun olarak ameliyat süresi 60 ila 90 dakika arasında sürmektedir. Ameliyattan sonra hastalar 1 ya da 2 gün hastanede kalmaktadır. Çok küçük kıkırdak hasarlarında artrkopik yani kapalı olarak da Mozaikplasti yapılabilmektedir” dedi.

Hastanede gerçekleşen naklin ardından eski sağlığına yeniden kavuşan Yusuf Gerçel ise, operasyon öncesinde durumunun çok kötü olduğunu ve çömelemez hale geldiğini anlatarak, “Uzun süre ayakta kaldığımda ayağımın içine dikenler batıyor, bıçaklar kesiyor gibi öyle bir acı hissediyordum. Yürümekte zorlanıyordum, koşup top oynayamıyordum. Sosyal aktivitem hiç yoktu, adeta sakat gibiydim. Hocama ameliyat sonrası yeniden beni sağlığıma kavuşturduğu için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KONYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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