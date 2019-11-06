Başkan Altay: "Maske farkındalığını destekliyoruz"

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastası Ecrin Demir, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Konya İl Temsilcisi Dilek Yılmaz ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemi hastası Ecrin Demir ile bir araya geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde iki yıldır lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki Ecrin Demir, LÖSEV Konya İl Temsilcisi Dilek Yılmaz ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Lösemili Çocuklar Haftası’nda maske farkındalığını desteklediğini ifade eden Başkan Altay, minik Ecrin ile birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı. “Maskeler bizi değil, çocuklarımızı korumak için var” mesajı veren Başkan Altay, Lösemi Haftası dolayısıyla lösemi hastası tüm çocuklara acil şifalar diledi.

KONYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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