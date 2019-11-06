Devrilen motosikletin parçalarına başka bir motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin parçalarına, aynı yönde giden başka bir motosiklet çarptı. Kazada sürücülerden Hikmet Mızrak (48) hayatını kaybetti, Mehmet Çınar (34) ise yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Seydişehir-Konya yolundaki Çavuş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya yönüne giden Hikmet Mızrak yönetimindeki 42 ADN 694 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklet parçalara ayrılıp, alev aldı, sürücü Mızrak ise yola savruldu. Bu sırada, aynı yönde giden Mehmet Çınar yönetimindeki 42 ADE 272 plakalı motosiklet de yerdeki parçalara çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hikmet Mızrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet Çınar ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KONYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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