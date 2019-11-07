Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde Ar-Ge zirvesi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde, "4.0 için ArGe Zirvesi" düzenlendi.

“Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite” vizyonu ile üç yıl önce eğitimöğretim hayatına başlayan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi “4.0 için ArGe Zirvesi” gerçekleştirdi. Zirvede Türkiye’de ArGe Merkezlerinde üretilen bilgininürünün, yürütülen sürecin, yaşanılan sorunların, önerilen çözümlerin sektör temsilcileri, araştırmacılar, akademisyenler ve paydaşlar bir araya gelerek çalışmaları masaya yatırdı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, ilk kez düzenledikleri ArGe Zirvesi’nin ülkemizin teknolojiyi yakalama çabalarına katkıda bulunacağına inandığını söyledi. Teknolojik gelişmelerin bütün sektörleri ilgilendirdiğini kaydeden Prof. Dr. Çökmüş, “Ülkemizin teknolojiyi en iyi şekilde adapte etmesi gerekiyor. Geçmişte bazı basamakları atladık. Ama bu 4.0’ı atlamamamız gerekiyor. Gıda, tarım, endüstri veya diğer alanlarda da atlamamalıyız. Geçtiğimiz günlerde YÖK’de yapılan toplantıda yeni mesleklerin türemesi konusunu da konuştuk. Şu anda yürütülen işlerin yüzde 90’ı bilişim teknolojileri üzerinden yürütülüyor ve birçok meslek ortaya çıkartılıyor. Bundan önce olmayan, daha önce olup tekrar gelişen, şekil değiştirip yeniden oluşan meslekler var. Son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı ortaya çıkartıldı” dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır ise konuşmasında, üretimde temel unsurlara artık dijital dokunuşlarında yer verilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Çakır şöyle konuştu; “Dijital dokunuşları tamamlarsanız sistem biyoloji, teknoloji ve ekonomi temelli olur. Bu da ekonomik bir sistem ortaya çıkarıyor ve sistem doğal, güvenli, yeterli ve sağlıklı oluyor. Asıl hedefimiz hastanelerin geliştiği bir dünya yerine hastalıkları önleyici gıdalar ve ilaç üretimi yapılmasıdır. Yani kısacası hedefimiz insana yakışır bir sistem oluşturmaktır. Ham madde üretimini dengeleyen bir yol ortaya çıkaramıyorsanız ondan sonraki arz talebin sizden istediklerini yerine getiremezsiniz. Teknolojiyi ve endüstri yönetimini iyi yaptınız ama üretim maliyetini orta sınıf ve alt sınıfın rahatlıkla elde edebileceği maliyet oranına getiremezseniz yaptığınız iş sadece para sahiplerinin faydalanacağı bir hizmete dönüşür. Bunun da insanlıkla alakası yoktur.”

"4.0 için ArGe Zirvesi"ne Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ArGe ve Tasarım Uzmanı Mustafa Keçeli, Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Fatih Morbel, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Sönmez, ABHKonya Şeker Atıştırmalık İş Üniteleri Koordinatörü Rafet Karataş, sektör temsilcileri, araştırmacılar, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

KONYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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