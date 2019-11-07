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Konya’da "Yerel yönetimler sosyal diyalog" sempozyumu yapıldı

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından da desteklenen "Yerel Yönetimler Sosyal Diyalog" konulu sempozyuma Selçuklu Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yaptı.

Konya’da "Yerel yönetimler sosyal diyalog" sempozyumu yapıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından da desteklenen "Yerel Yönetimler Sosyal Diyalog" konulu sempozyuma Selçuklu Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yaptı.
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen, BemBirSen Konya Şubesi ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle organize edilen Yerel Yönetimler Sosyal Diyalog Sempozyumu gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyuma Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, BEMBİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu, BEMBİRSEN Konya Şube Başkanı Mehmet Büyükaslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bayraklar eşliğinde okunmasıyla başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan BEMBİRSEN Konya Şube Başkanı Mehmet Büyükaslan, “Sosyal diyalog kamu görevlilerinin, iş verenlerin ve hükümetin istihdam ve iş yerlerine ilişkin konularda karar alma süreçlerine katılmasını ifade ettiğini söyleyerek, "Ekonomik ve sosyal konular ile çalışma hayatına ilişkin konularda söz konusu grupların temsilcileri arasında her seviyede bilgi alışverişi, dayanışma, müzakere süreçlerini içerir. Sosyal diyalog bir taraftan sosyal ve ekonomik gelişmelerin sağlanmasının bir aracıyken diğer taraftan da toplumda iş yerleri için söz hakkı bakımından da önemlidir. Sivil toplumun karar alma süreçlerine dahil edilmesiyle gerçekleşen genişletilmiş sosyal diyalog daha demokratik toplumların inşa edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır” şeklinde konuştu.

“Gönül belediyeciliği ilkesi ile insan odaklı hizmetler üretiyoruz"
Selçuklu'nun 50 İl’den daha fazla nüfusa sahip, Konya’nın en büyük merkez ilçesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu, 72 mahallesiyle 2056 km alana sahip 650 bin kişilik nüfusuyla ülkemizin en değerli ilçelerinden birisidir. Böylesine önemli ölçekte hizmet alanına sahip olan Selçuklu’yu sağlıktan spora, altyapıdan imara, sanattan eğitime birçok fiziki, sosyal ve kültürel yatırımlarla beslemekte ve hizmetler üretmekteyiz. Bu hizmetlerden olan ve şuan içinde bulunduğumuz Selçuklu Kongre Merkezimiz bu güne kadar birçok ulusal ve uluslararası programa kapılarını açarak şehrin kültür sanat abidesi haline gelmiştir. Konserler, fuarlar, sempozyumlar, toplantılar, tiyatro etkinlikleri gibi faaliyetlerle haftanın neredeyse her günü birçok etkinlikle şehrimizin bilim, kültür ve sosyal hayatına ciddi katkılar sunmaktadır. Ayrıca Avrupa’nın en büyük Kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz, otizmli çocuklarımıza ve ailelerine umut olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezimiz, 5 bin yıllık tarihiyle Sille’de gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarımız, yaz ve kış spor okulları olmak üzere yıllık 30 bin sporcusuyla Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz, 9 yıldır Selçuklu’da başarıyla uyguladığımız ve Milli Eğitime örnek olan Selçuklu Değerler Eğitimi Programımız ve bunun gibi her biri başlı başına bir sempozyuma konu olacak projeler arasında yer alıyor. Tüm bu çalışmalarda odak noktamız insan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önemle üzerinde durduğu Gönül Belediyeciliği ilkesiyle hemşehrilerimize, şehrimize, ülkemize hizmet etmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"Personelimizin nitelik ve etkinliğini arttıracak çalışmalar yapıyoruz "
Belediyecilikteki temel prensiplerinin etkin ve verimli yerel yönetimler anlayışla vatandaşlara hizmet etmek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Büyük bir yelpazede hizmet üreten yerel yönetimler kuruluşu olmamız sorumluluklarımızı artırmaktadır. Bu doğrultuda emek veren personellerimizin interaktif bir çalışma performansı gösterebilmeleri için çeşitli faaliyetlerle motivasyonlarını artırıyor, gerçekleştirdiğimiz eğitim programları sayesinde daha donanımlı hale gelmelerine olanaklar sunmuş oluyoruz. Son bir yılda Kişisel Gelişim Eğitim Programı kapsamında personele öfke kontrolü, motivasyon, davranış bilimi, iletişim ve ikna eğitimleri konularında eğitimler verilmiştir. Mesleki gelişim eğitimleri doğrultusunda da; resmi yazışma kuralları eğitimi, ihale usul süreç yönetimi eğitimi, deprem yönetmeliği kapsamında jeo teknik eğitim gibi 72 adet eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Personelimizin nitelik ve etkinliğinin artması, çalışma şartlarının daha iyi olması için 1998 yılından bu yana üyesi olduğumuz yetkili sendikamız BEMBİRSEN ile uyum içerisinde çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Ekonomik ve sosyal konular ile çalışma hayatına ilişkin bütün konularda her seviyede bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Amacımız önümüzde ki süreci en iyi şekilde değerlendirebilmek hem mahallelerimiz, hem ilçemiz hem de şehrimiz için hayırlı hizmetler sunmaktır. Bu doğrultuda bugün burada gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler Sosyal Diyalog Sempozyumunun” hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Birliktelik ruhu başarıyı ve huzuru getirir"
"Yönetimlerle, yöneticilerle çalışanların uyumu ve birlikteliğinin çalışma ortamlarında huzuru getirdiğini ifade eden BEMBİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu da konuşmasında, "Yönetici empati yaparak çalışanını, memurunu, işçisini düşünerek ve çalışanda vatanını, milletini hemşehrisini düşünerek çalıştığı için bu birliktelik ve huzur yakalanmıştır. Burada BEMBİRSEN Konya Şube Başkanlığımızın gerçekleştirdiği Yerel Yönetimler konulu Sosyal Diyalog Sempozyumu'nda bulunmaktayız. Bir çok siyasi ve siyasi olmayan Sivil Toplum Kuruluş'larında vefasızlığın olduğu acımasız ortamda bu huzuru birliği yakalayan ve bizi bir araya getiren başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da konuşmasında sempozyumun önemine değinerek, "Böyle anlamlı bir sempozyumu gerçekleştirdikleri için Selçuklu Belediyemize ve BEMBİRSEN Konya Şubemize teşekkür ediyorum. Dünya genelinde sevgi şehri olan Konya'mızda Sosyal Diyalog Sempozyumu'nun gerçekleştirilmesi önemlidir. Sosyal diyaloğu işçi, işveren ve hükümet arasında görüşmelerle anlaşma olarak adlandırabiliriz. Belediyelerde sosyal diyalog süreci genellikle toplu iş sözleşmeleri ile yaşanmakta, sendikalar ile görüşmeler yürütülmektedir. Hem memur hem de işçi sendikalarının sosyal diyaloğa önemli katkıları vardır. Sosyal diyalog konusunda düzenlenecek olan sempozyumun şehrimiz ve çalışanlarımız açısından son derece faydalı olacaktır. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından sempozyuma geçildi.

KONYA

07 Kasım 2019 Perşembe

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