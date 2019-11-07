Yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

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Konya'nın Kulu İlçesinde yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Kulu ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olduğu tespit edilen bir baykuş bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma Milli Parklar 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü ekipleri, baykuşun bulunduğu yere gitti. Yaralı hayvanı teslim alan ekipler baykuşu, tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Baykuşun tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına serbest bırakılacağı öğrenildi.

KONYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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