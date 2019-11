3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kongresi başladı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen kongreye; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, dekanlar, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kongre öncesinde Küratörlüğünü Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Ahmet Aytaç ve Dr. Seda Güzel’in yaptığı “Uluslararası Jürili Davetli Plastik Sanatlar Sergisi’nin” açılışı gerçekleştirildi.

3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi’nin bu yıl 96 bildiri ve 21 farklı üniversiteden katılımcıyla gerçekleşeceğini ifade eden İİBF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, “Yeni ekonomi programında 2019 büyümek beklentisi yüzde 2,3 olarak öngörülmüş, 2020 ve 2021 yılları için ise yüzde 3,5 ve yüzde 5,0 olarak açıklanmıştır. Dünya genelinde alışılmış ekonomik dengelerin değiştiği bu dönemde, Türkiye rekabetçi fırsatları takip ederek uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşma potansiyeline sahiptir. Bu rekabetçi fırsatların takip edilmesindeki en önemli yol bilgi ekonomisine dönüşümün hızlı bir şekilde gerçekleşmesidir” dedi.

Bilgi ekonomisindeki dönüşümün temel alt yapısı bilim ve teknolojinin oluşturduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Ay, “Bilim, teknoloji ve kalkınmışlık etkileşiminin en önemli unsuru genç nüfustur. Gençlerin, ekonomik ve sosyal alanın tümüne etkin katılımı ülke kalkınması ve gelişimi için büyük öneme sahiptir. Dolasıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkan ve zemini hazırlamak, ekonomik ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak gerekmektedir. Kongremiz bu amaç çerçevesinde belirlenen alanlarda çalışan genç, araştırmacı ve akademisyenlere fikirlerini, araştırma sonuçlarını ve tecrübelerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine kültürel bir tartışma platformu sağlanması hedeflenmektedir. Kongremizin başarılı geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.



"Kurumsal köklü geleneğimizi muhafaza ederek yolumuza devam ediyoruz"

Selçuk Üniversitesi’nin Türkiye’nin köklü üniversiteleri arasında yer aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Üniversitemiz bugüne kadar içinden 5 devlet üniversitesi, 3 vakıf üniversitesi çıkarmıştır. Her birinin kuruluşuna ciddi katkılar sağlamış durumdayız. Özelikle son iki devlet üniversitesi, Selçuk Üniversitesinin geçmişini ve hafızasını oluşturan en köklü fakülteleri alarak kurulmuştur. Kurumsal köklü geleneğimizi muhafaza ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 44. yılımız bitiyor, inşallah 11 Nisan 2020’de 45. kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. Geriye dönük yaptığımız bir araştırmada 640 bine yakın öğrencimizin mezun olduğunu gördük. Bunu hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki devlet kurumlarında müşahede ediyoruz. Dünyada hangi ülkeye gitmişsek orada en az 56 Selçuk Üniversitesi mezunun görev yaptığını gördük. Selçuk Üniversitesi işin teorik eğitiminin ötesinde uygulayarak eğitim öğretim veren bir üniversitededir ve bu noktada öğrencilerimizin kendilerini teorik bilgilerin ötesinde uygulama alanı geliştirerek mezun olmalarını sağlamaktadır. İşte bu kongrede öğrencilerimizin çaba ve gayretleriyle yürüyen iştir. Bu açıdan bu kongrede emeği geçen öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

YÖK’ün gerçekleştirdiği “Geleceğin Meslekleri ve Mesleklerin Geleceği” toplantısının çok anlamlı olduğunu söyleyen Rektör Şahin, “YÖK, bu ülke için gerekli bir kurumdur. Bu kadar dinamik ve hareketli ülkenin en değerli beyinlerini bir araya getirildiği bir sistemi devlet adına sevk ve idare edecek üst kuruma her zaman ihtiyaç vardır. Özellikle 15 Temmuz’u takip eden süreçte YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamızın öncülüğünde, YÖK Yürütme Kurulu üyelerimizin ciddi katkılarıyla ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Artık rol alan öncülük eden hedef belirleyen bir YÖK kavramı var. Ülkenin sorunlarına ihtiyacına dönük alanlarda çalışmalar ortaya koyan bir süreç yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin önemine vurgu yapan Rektör Şahin, “Tabii ki üniversitelerden ilk beklenen ülkenin ihtiyacı olan eğitimli insanları yetiştirmektir. Çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 8 milyona yakın yükseköğrenim öğrencisiyle, 160 bin üzerinde akademisyeniyle ve 172 bin yabancı uyruklu öğrencisiyle dünyadaki en dinamik yükseköğrenim kurumlarından birisi ülkemizdir. Bundan sonraki ikinci aşama bilimi, bilgiyi üretmek ve elde edilen bilgiyi ilgili alanlara yaymak buradan ürün ortaya çıkarmaktır” dedi.



Konferans 8 Kasım'da sona erecek

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şaban Çalış’ın başkanlığını yaptığı ilk oturumda; YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan “Küresel Eğilimler ve Yüksek Öğretim”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. R. Ferda Halıcıoğlu “Genç Akademisyenlere Öneriler”, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Sarı “İİBF Bölümlerine Öğrenci Tercih Eğilim ve Öneriler”, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Tekin ise “Girişimcilik ve Başarı Hikayeleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e plâket takdiminde bulundu. 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, İİBF Konferans salonunda 78 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

