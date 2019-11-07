3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kongresi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kongresi başladı

İHA

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi başladı.

3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kongresi başladı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi başladı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen kongreye; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, dekanlar, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Kongre öncesinde Küratörlüğünü Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Ahmet Aytaç ve Dr. Seda Güzel’in yaptığı “Uluslararası Jürili Davetli Plastik Sanatlar Sergisi’nin” açılışı gerçekleştirildi.
3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi’nin bu yıl 96 bildiri ve 21 farklı üniversiteden katılımcıyla gerçekleşeceğini ifade eden İİBF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, “Yeni ekonomi programında 2019 büyümek beklentisi yüzde 2,3 olarak öngörülmüş, 2020 ve 2021 yılları için ise yüzde 3,5 ve yüzde 5,0 olarak açıklanmıştır. Dünya genelinde alışılmış ekonomik dengelerin değiştiği bu dönemde, Türkiye rekabetçi fırsatları takip ederek uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşma potansiyeline sahiptir. Bu rekabetçi fırsatların takip edilmesindeki en önemli yol bilgi ekonomisine dönüşümün hızlı bir şekilde gerçekleşmesidir” dedi.
Bilgi ekonomisindeki dönüşümün temel alt yapısı bilim ve teknolojinin oluşturduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Ay, “Bilim, teknoloji ve kalkınmışlık etkileşiminin en önemli unsuru genç nüfustur. Gençlerin, ekonomik ve sosyal alanın tümüne etkin katılımı ülke kalkınması ve gelişimi için büyük öneme sahiptir. Dolasıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkan ve zemini hazırlamak, ekonomik ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak gerekmektedir. Kongremiz bu amaç çerçevesinde belirlenen alanlarda çalışan genç, araştırmacı ve akademisyenlere fikirlerini, araştırma sonuçlarını ve tecrübelerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine kültürel bir tartışma platformu sağlanması hedeflenmektedir. Kongremizin başarılı geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

"Kurumsal köklü geleneğimizi muhafaza ederek yolumuza devam ediyoruz"
Selçuk Üniversitesi’nin Türkiye’nin köklü üniversiteleri arasında yer aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Üniversitemiz bugüne kadar içinden 5 devlet üniversitesi, 3 vakıf üniversitesi çıkarmıştır. Her birinin kuruluşuna ciddi katkılar sağlamış durumdayız. Özelikle son iki devlet üniversitesi, Selçuk Üniversitesinin geçmişini ve hafızasını oluşturan en köklü fakülteleri alarak kurulmuştur. Kurumsal köklü geleneğimizi muhafaza ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 44. yılımız bitiyor, inşallah 11 Nisan 2020’de 45. kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. Geriye dönük yaptığımız bir araştırmada 640 bine yakın öğrencimizin mezun olduğunu gördük. Bunu hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki devlet kurumlarında müşahede ediyoruz. Dünyada hangi ülkeye gitmişsek orada en az 56 Selçuk Üniversitesi mezunun görev yaptığını gördük. Selçuk Üniversitesi işin teorik eğitiminin ötesinde uygulayarak eğitim öğretim veren bir üniversitededir ve bu noktada öğrencilerimizin kendilerini teorik bilgilerin ötesinde uygulama alanı geliştirerek mezun olmalarını sağlamaktadır. İşte bu kongrede öğrencilerimizin çaba ve gayretleriyle yürüyen iştir. Bu açıdan bu kongrede emeği geçen öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
YÖK’ün gerçekleştirdiği “Geleceğin Meslekleri ve Mesleklerin Geleceği” toplantısının çok anlamlı olduğunu söyleyen Rektör Şahin, “YÖK, bu ülke için gerekli bir kurumdur. Bu kadar dinamik ve hareketli ülkenin en değerli beyinlerini bir araya getirildiği bir sistemi devlet adına sevk ve idare edecek üst kuruma her zaman ihtiyaç vardır. Özellikle 15 Temmuz’u takip eden süreçte YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamızın öncülüğünde, YÖK Yürütme Kurulu üyelerimizin ciddi katkılarıyla ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Artık rol alan öncülük eden hedef belirleyen bir YÖK kavramı var. Ülkenin sorunlarına ihtiyacına dönük alanlarda çalışmalar ortaya koyan bir süreç yürütülüyor” ifadelerini kullandı.
Üniversitelerin önemine vurgu yapan Rektör Şahin, “Tabii ki üniversitelerden ilk beklenen ülkenin ihtiyacı olan eğitimli insanları yetiştirmektir. Çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 8 milyona yakın yükseköğrenim öğrencisiyle, 160 bin üzerinde akademisyeniyle ve 172 bin yabancı uyruklu öğrencisiyle dünyadaki en dinamik yükseköğrenim kurumlarından birisi ülkemizdir. Bundan sonraki ikinci aşama bilimi, bilgiyi üretmek ve elde edilen bilgiyi ilgili alanlara yaymak buradan ürün ortaya çıkarmaktır” dedi.

Konferans 8 Kasım'da sona erecek
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şaban Çalış’ın başkanlığını yaptığı ilk oturumda; YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan “Küresel Eğilimler ve Yüksek Öğretim”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. R. Ferda Halıcıoğlu “Genç Akademisyenlere Öneriler”, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Sarı “İİBF Bölümlerine Öğrenci Tercih Eğilim ve Öneriler”, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Tekin ise “Girişimcilik ve Başarı Hikayeleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e plâket takdiminde bulundu. 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, İİBF Konferans salonunda 78 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

KONYA

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti
Yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
Karatay Güneş Enerji Santrali hizmete açıldı
YEREL HABERLER Karatay Güneş Enerji Santrali hizmete açıldı
Konya’da "Yerel yönetimler sosyal diyalog" sempozyumu yapıldı
YEREL HABERLER Konya’da "Yerel yönetimler sosyal diyalog" sempozyumu ...
Suğla Gölü’nde boy limiti altında yavru levrek avına ceza
YEREL HABERLER Suğla Gölü’nde boy limiti altında yavru levrek avına ...
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde Ar-Ge zirvesi
YEREL HABERLER Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde Ar-Ge zirvesi
Annesini sırtından bıçakladı
YEREL HABERLER Annesini sırtından bıçakladı
Çocuklarını sokağa terk eden anne baba adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Çocuklarını sokağa terk eden anne baba adli kontrolle ...
Uyuşturucu satıcıları jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları jandarmaya yakalandı
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne- baba serbest
YEREL HABERLER 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden ...
Konya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Devrilen motosikletin parçalarına başka bir motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin parçalarına başka bir ...
Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi Konya'da yağmur nedeniyle kayan kamyonetin giyim mağazasına girme anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına ...
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı
YEREL HABERLER 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ...
Çiftlikte yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Çiftlikte yaralı halde bulunan şahin koruma altına ...
Başkan Altay: "Maske farkındalığını destekliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Maske farkındalığını destekliyoruz"
KTO Karatay Üniversitesi lösemili çocukları unutmadı
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi lösemili çocukları unutmadı
Konya SMMMO’da ruhsat dağıtım töreni
YEREL HABERLER Konya SMMMO’da ruhsat dağıtım töreni
Yürümekte zorlanan genç, kıkırdak nakliyle sağlığına yeniden kavuştu
YEREL HABERLER Yürümekte zorlanan genç, kıkırdak nakliyle sağlığına ...
Selçuklu “Geleceğe Nefes” seferberliğine 26 bin fidanla destek oluyor
YEREL HABERLER Selçuklu “Geleceğe Nefes” seferberliğine 26 bin ...
Vali Toprak: "Konya birçok konuda zirvede"
YEREL HABERLER Vali Toprak: "Konya birçok konuda zirvede"
Başkan Kavuş üniversite öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kavuş üniversite öğrencileriyle buluştu
Öğrenciler Atabey Gençlik Kampında bilimle tanışıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler Atabey Gençlik Kampında bilimle tanışıyor
Konya’dan gönderilen tıbbi yardımlar Novi Pazar’a ulaştı
YEREL HABERLER Konya’dan gönderilen tıbbi yardımlar Novi Pazar’a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X