KOSKİ'den “Geleceğe Nefes” seferberliğine 42 bin fidanla destek

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes” ismiyle başlatılan 11 milyon ağaç dikme kampanyasına 42 bin fidanla destek veriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasının uygulanmaya başlamasıyla birlikte Konya genelinde gerçekleştirdikleri yeşil alan çalışmalarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha yukarılara çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, Konya’nın her yıl artan yeşil dokusuyla Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, gelecek kuşaklara daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla “Geleceğe Nefes” sloganıyla başlatılan 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması kampanyasının yeşil bir Türkiye oluşturmak için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Altay, kampanyaya Konya Büyükşehir olarak 1111 öğrencinin dikeceği 42 bin fidan ile destek olacaklarını ifade etti. Başkan Altay, Türkiye’nin 81 ilinde 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11’de 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında tüm Konyalıları Büyükşehir Belediyesi Seçme Ağaçlandırma Sahası'na davet etti.

KONYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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