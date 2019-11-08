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Uzm. Dr. Öz: “El bileğinden anjiyografi popüler olma eğiliminde”

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, el bileğinden yapılan kalp damarlarını görüntüleyen anjiyografinin şu anda popüler olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Öz: “El bileğinden anjiyografi popüler olma eğiliminde”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, el bileğinden yapılan kalp damarlarını görüntüleyen anjiyografinin şu anda popüler olduğunu söyledi.
Kalp damar hastalıklarında tanı için anjiyografi büyük önem arz ediyor. Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, anjiyografinin kalp damarlarının görüntülenmesi olduğunu söyledi. Kalbi oluşturan kas dokusu, kalp kapakları ve kalbin ritm dokusunun kalp damarları tarafından gelen oksijenle ya da kanla beslendiğini belirten Uzm. Dr. Özgür Öz, “Dolayısıyla kalp damar hastalıkları kalp damar yapısını bozacak bir neticeyle sonuçlanabilir. O yüzden anjiyografi bizim için önemlidir. Anjiyografi tanı yöntemidir, tedavi yöntemi değildir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi durumlarda ya da kalp krizi durumlarında hangi damarda ne kadar darlık ya da tıkanıklık var onu araştırmak için yaptığımız bir yöntemdir. Kalbin yüzeyinde bulunan damarların içine radyolojik olarak görünen bir ilaç veriyoruz. Bu ilacın akım şekline bakarak tıkanıklık darlık ve tıkanıklığın şiddeti tespit edilebiliyor” diye konuştu.
Damarlardaki hastalığın yaygınlığını, genişliğini ve ciddiyetini anjiyografi ile tespit edebildiklerini ifade eden Uzm. Dr. Öz, anjiyografi işleminden sonra damarda ciddi bir seviyeye gelmiş darlık görülerek takılan stentin tedavi amaçlı olduğunu aktardı.

“El bileğinden anjiyografi popüler olma eğiliminde”
Hastaların anjiyografinin tedavi yöntemi mi yoksa tanı yöntemi mi olduğunu karıştırdığını belirten Uzm. Dr. Öz, anjiyografi hastalık olup olmadığını tespit etme yöntemi olduğunu kaydetti. Anjiyografinin çeşitli yapılma nedenleri olduğunu anlatan Öz, “Uzun zamandır yapılan kasık damarından girerek kalp damarlarına ilaç verip ilacın görüntülenmesini alabiliyoruz. Daha farklı yöntemler kullanılabiliyor hasta konforunu artırmak ve uzun süre yatışı önlemek için. El bileğinden anjiyografi şu anda popüler olma eğiliminde. Biz uzun zamandır hastanemizde anjiyografi yapıyoruz. Hem kasık bölgesi daha geniş hastanın konforunu bozuyor, hem de karın içinden geçtiği için olumsuzluklarla karşılaşma riskimiz daha fazla artıyor. El bileğinden kanama riski az müdahale şansımız daha kolay. Biraz damar yapısı zayıf olanlarda ağrı hissettirebiliyor ama konfor açısından bakıldığında el bileği hem daha fazla konforlu hem daha az riskli bir yöntem oluyor” ifadelerini kullandı.

KONYA

08 Kasım 2019 Cuma

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