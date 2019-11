Başkan Kavuş: “Lösemili çocuklarımızla birlikteyiz, birlikte yeneceğiz”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla başlatılan ‘Maskemi takarım, farkındalık oluştururum’ kampanyasına tüm personeliyle destek verdi. Başkan Kavuş, ‘Lösemili çocuklarımızın mücadelesinde birlikteyiz, birlikte yeneceğiz” dedi.

Meram Belediyesi, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla başlatılan ‘Maskemi takarım, farkındalık oluştururum’ kampanyasına tüm çalışanlarıyla destek verdi. Bu amaçla personel haftanın son gününde maske takarak lösemili çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.



“Sıkıntılı süreçlerinde lösemili çocuklarımızın yanındayız”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hastalara bir nebze de olsa umut olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu insanlara duyurmak, lösemi hastası çocukların yanında olmak amacında olduklarını vurgulayan Başkan Kavuş, Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında binin üzerinde çocuğa lösemi tanısı koyulduğunu hatırlatarak, “Lösemi her yaşta görülebilen bir hastalık. Ancak çaresi olmayan bir hastalık değil, aksine iyi bir tedavi ve moral desteği ile büyük ölçüde tedavi edilebilen bir durum” diye konuştu.



“Maskeler bizim için değil, çocuklarımızı korumak için var”

Löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu anlatmak için ayrılan 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini hatırlatan Başkan Kavuş, “Biz de bu etkinliklere tüm personelimizle çocuklarımıza destek olmak amacıyla bugünü maske takarak geçiriyoruz. Lösemi hastalarının tedavi süresince taktıkları maskenin, bulaşıcı bir hastalık olduğu için değil, enfeksiyondan korunmak için kullanıldığını göstermeye çalışıyoruz. Lösemi değil, iyilik bulaşır. Maskeleri nedeniyle dışlanamayacaklarını ve onların her daim yanlarında olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Onların bu dönemi en rahat geçirmeleri hepimizin en önemli görevidir” dedi.

