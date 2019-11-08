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MHP Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Göreve atanan Remiz Karaarslan önceki dönem 5 yıl il başkanlığı görevini yürüten Murat Çiçek'e plaket vererek teşekkür etti.

MHP Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Göreve atanan Remiz Karaarslan önceki dönem 5 yıl il başkanlığı görevini yürüten Murat Çiçek’e plaket vererek teşekkür etti.
İl Başkanlığına atanan Remzi Karaaslan düzenlenen devir teslim töreniyle resmen görevine başladı. Parti yöneticileri ve ilçe başkanlarının katılımıyla il başkanlığında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Remzi Karaaslan, bu görevin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi. Karaaslan, “Dava arkadaşlarımızla birlikte bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. 50 yıllık geçmişiyle MHP, Türkiye’nin birleştirici gücü, milli ruhu olmuştur. Arkadaşlarımızla birlikte bilgi ve tecrübelerimizi karar alma mekanizmasına aktarmak için istişareler yaparak ülkemize ve Konyamıza faydalı hizmetler sunma gayretinde olacağız” dedi.

"Davamızın emrinde olmaya devam edeceğiz"
Önceki dönem il başkanı Murat Çiçek konuşmasında, Konya’da parti tarihinde ilk kez devir teslim töreni yapıldığını dile getirdi. 5 yıllık süreçte 7 seçimle yoğun bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Çiçek, “4 Temmuz 2014 tarihinde liderimiz Devlet Bahçeli’nin takdiri ile aldığım il başkanlığı görevini 18 Eylül 2019 tarihinde yine liderimizin takdiriyle sona erdirmiş durumdayız. 5 yılı aşkın sürede 7 seçimle yoğun bir süreç geçirdik. 1’i atama, 2’si kongre olmak üzere 3 dönem arkadaşlarımla görev aldık. Makamlar, görevler gelir geçer önemli olan davamıza hizmettir. Biz hamdolsun gücümüzü koltuktan almadık tam tersine her zaman davamızın ve liderimizin emrinde olduk. Davamızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Remzi başkanımıza söz veriyorum her türlü emir ve talimatına hazırız” diye konuştu.

"Ülkücüler arasında nifak olmaz"
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Hüseyin Korkmaz, “Bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan bayrağı lekelemeden kirletmeden bir başka arkadaşa devretmektir. Bu hep böyle gelmiş ve böylede devam edecektir. Bu vesile ile Konyamıza ve camiamıza hizmet eden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Alparslan Türkeş’in, ‘Ülkücü Ülkücünün öz kardeşidir’ sözünü hatırlatarak, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Esin Kara, “Bayrak yarışında görev alacak bütün arkadaşlarımız liderimizin emrindedir. Hiçbir kimse bir başka şahsın adamı ya da onun sayesinde buraya gelmiş değildir. Buradaki herkes önce Allah’ın takdiri sonrasında liderimizin takdiriyle buradadır. Bağbuğumuzun dediği gibi, Ülkücü Ülkücünün öz kardeşidir. Ülkücüler arasında nifak olmaz. Burada iki başkanım iki Ülkücü kardeşimin yanında yer almanın onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Remzi Karaaslan önceki dönem il başkanı Murat Çiçek’e plaket vererek teşekkür etti.

KONYA

08 Kasım 2019 Cuma

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