KTO Karatay Üniversitesinde sağlık semineri

KTO Karatay Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Konya Hastanesi iş birliğiyle “Obezite ve Hepatit” semineri düzenlendi.

KTO Karatay Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Hastanesi iş birliğinde düzenlenen sağlık sohbetleri semineri gerçekleştirildi. KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Doğaç Uğurcan üniversite çalışanlarına “Hepatit”, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan ise “Obezite” hakkında kapsamlı bilgiler verdi.



“Konya’da daha çok Hepatit B ve C hastalığında kronikleşme görülüyor”

Hepatit hastalığı konusunda bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Doğaç Uğurcan, “Bu hastalıklar maalesef bizim coğrafyamızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Fakat biz bu hastalıkları toplumda belli oranlarda izole edebiliyoruz. Hepatit hastası olan kişiler hastalığın farkında olmuyor. Tüm Türkiye’de üst düzey teknolojik yöntemlerle çalışıyoruz ve tanıyı doğru bir şekilde koyuyoruz. Fakat halkımızın mutlaka kan tahlili yaptırması gerekiyor.” dedi. Konya’da daha çok Hepatit B ve C hastalığında kronikleşme görüldüğünün altını çizen Uğurcan, “Bu virüs, karaciğer hücrelerine yerleşiyor ve uzun yıllar bu hücreler içinde kaldıkça zarar vermeye başlıyor, hücreleri öldürüyor ve kişide siroz gelişimine zemin hazırlıyor. Ülkemizde sirozun en büyük nedeni Hepatit B ve C hastalığıdır. Dolayısıyla bu hastalıklar siroz hastalığına dönebiliyor. Siroz hastalığı geri dönüşü olmayan bir süreç ve karaciğer tekrar normale dönemediği için de karaciğer kanserinde başlangıç kabul ediliyor” diyerek aşı yapılmasının önemine değindi.



“Konya’da obezite sıklığı ciddi artış göstermiş ve yüzde 35’in üzerine çıkmıştır”

Obezitenin günümüzde, sigaradan sonra ölümlere neden olan ikinci en önemli sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, “Dünya Sağlık Örgütü, obezitenin dünyada kronik bir sağlık problemi olduğunu duyurmuştur. Obezite, hemen hemen tüm toplumlarda çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur. 2016 yılında yapılan çalışmada, dünya genelinde yetişkinlerin yüzde 39’unun fazla kilolu ve yüzde 13’ünün obez olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin, Avrupa’da obezitenin en sık görüldüğü ülke olduğu bildirilmektedir. Konya’da ise obezite sıklığı ciddi artış göstermiş ve yüzde 35’in üzerine çıkmıştır. Tahminler, 2030 yılında obezite sıklığının yüzde 50’ye varacağını ön görmektedir” şeklinde konuştu. Obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarına değinen Dr. Gönülalan, obezitenin tedavi yöntemlerinin üzerinde durdu. Gönülalan, “Hedefimiz kısa sürede çok hızlı kilo vermek değil, uzun vadede yavaş kilo kaybetmek ve ulaşılan sağlıklı ağırlığı korumak olmalı. Alınan enerji, harcanan enerjiden fazla olursa vücut ağırlığı artar. Fiziksel aktiviteyi arttırmak da, harcanan enerjiyi arttırmanın bir yoludur. Günlük en az 30 dakika, orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır” diyerek KTO Karatay Üniversitesi çalışanlarına tavsiyelerde bulundu.

KTO Karatay’da Sağlık Sohbetleri göz bozuklukları, unutkanlık ve stresle başa çıkma konularında uzmanlar tarafından verilecek seminerler ile devam edecek.

