NEÜ’de uluslararası öğrencilerle tanışma toplantısı gerçekleşti

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) “Uluslararası Öğrencilerle Tanışma Toplantısı” düzenlendi.

NEÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğüne bağlı Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından “Uluslararası Öğrencilerle Tanışma Toplantısı” Prof. Dr. Erol Güngör konferans salonunda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan NEÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Bozbaş, koordinatörlük olarak uluslararası öğrenciler için yapılan çalışmalardan bahsederek, öğrencilerin taleplerine her zaman açık olduklarını ve sık sık bu tür programlar düzenlediklerini kaydetti.

Moderasyonunu Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Arş. Gör. Ruhi Can Alkın’ın gerçekleştirdiği programda davetli kurum temsilcileri öğrencilere hitap etti. İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan, Konya’da yaklaşık 8 yıldır hizmet veren derneklerinin, uluslararası öğrencilerin şehre ve üniversite hayatına intibakını sağlamak adına gönüllü bir şekilde çalıştığını söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Dairesinde Uzman kadrosunda görev yapan Zeynep Kodal, kurumunun uluslararası öğrenciler hakkındaki çalışmaları, politikaları ve özelde Türkiye Bursları programı hakkında öğrencileri ve katılımcıları bilgilendirdi.

Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu, uluslararası öğrencilerin vize ve ikamet işlemlerinin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti. Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı Uzman İsa Sarıçiçek ve Yabancılar Grup Başkanı Uzman Ramazan Şimşek, uluslararası öğrencilerin uyum ve resmi işlemleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ise konuşmasında, kurum temsilcilerine katılımlarından ve verdikleri bilgilerden ötürü teşekkürlerini dile getirdi. Prof. Dr. Mızırak, Türkiye’nin gerek kamu kuruluşlarıyla gerekse sivil toplum örgütleriyle uluslararası öğrencilerin buradaki vaktini en verimli şekilde geçirebilmeleri, mezun olup ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile olan irtibatlarını devam ettirmeleri için üniversite olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüyle program sona erdi.

