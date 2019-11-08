KOMEK ve ASEM’den Mevlid Kandili Programı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri, Mevlid Kandili dolayısıyla “Çağlar Sana Hasret” adlı program düzenledi. Programda Peygamber Efendimizin tüm insanlığa örnek kişiliği anlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM), Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezindeki “Çağlar Sana Hasret” adlı program Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı.

Programa konuşmacı olarak katılan Vaize Emine Yakar, Peygamber Efendimizi Üsvei Hasene (Güzel Örnek) başlığı altında anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Yakar, “Peygamber Efendimizi anlamak için yalnız yılın belli vakitleri yetmez. Hayatımızın her anına O’nu konuk etmemiz gerekiyor” dedi.

Programda ayrıca, şiir ve ilahi dinletilerinin yanı sıra yarışma ve hatim duası ile Sakalı Şerif ziyareti de yapıldı.

KONYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.