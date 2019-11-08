Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ereğli ilçesi Burhaniye Mahallesi huzurevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan M.D. (62) idaresindeki 42 YR 689 plakalı otomobil ile Ereğli'den Karaman istikametine seyir halinde olan S.K. (50) yönetimindeki 42 TB 316 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 5 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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