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Başkan Altay, Mevlid Kandilinde vatandaşlarla buluştu

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ile birlikte Mevlid Kandilinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay, Mevlid Kandilinde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ile birlikte Mevlid Kandilinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Mevlid Kandilinde Mevlana Meydanında Konyalılarla buluştu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Sultan Selim Camisinde ve Mevlana Hazretleri Türbesinde vatandaşların kandil bereketine ortak olan Başkan Altay, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Konyalıların ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik eden Başkan Altay, “Coğrafyamızda büyük acılar var. Bugünlerde edeceğimiz duaların tüm ümmete barış ve esenlik getirmesini diliyorum” dedi.

KONYA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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