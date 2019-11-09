Kulu’da Mevlid Kandili idrak edildi

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Konya’nın Kulu ilçesinde Mevlid Kandili camileri dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla idrak edildi.

Kulu’da vatandaşlar akşam namazını müteakip başta Merkez Camisi olmak üzere her mahallede bulunan camileri Mevlid Kandili münasebetiyle doldurdu. Merkez Camisinde Kur'anı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu ve salavatlar getirilerek, Mevlidi Şerif okundu, vaaz verildi. Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, kandil akşamının iyi değerlendirilmesi gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu.

KONYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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