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Konuk: “Atatürk’ün başarısı, sonsuza dek bize ışık tutacak”

İHA

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmayı görev kabul eden, dini ve resmi bayramlarda bir araya gelmeyi gelenek haline getiren Konya Şeker ailesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının senei devriyesinde Konya Şeker Kampüsünde tören gerçekleştirildi.

Konuk: “Atatürk’ün başarısı, sonsuza dek bize ışık tutacak”

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmayı görev kabul eden, dini ve resmi bayramlarda bir araya gelmeyi gelenek haline getiren Konya Şeker ailesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının senei devriyesinde Konya Şeker Kampüsünde tören gerçekleştirildi.
Törene, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanları, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yöneticileriyle akademisyen ile AB Holding bünyesindeki iştiraklerin yöneticileri ve Konya Şeker çalışanları katıldı. Program, Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı. Büyük Önder’in, 81 yıl önce ebediyete intikal ettiği 09.05’de tüm ülkede başlayan siren sesleri, Konya Şeker’den de yükseldi ve saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Katılım oldukça yoğun olduğu programda ayrıca öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için kaleme alınan şiirlerle, Atatürk’ün vefatı sonrası dünya medyasına yer alan haberleri okudular.

“10 Kasımlarda millet olarak biz 81 yıl önceki yürek yangınını tekrar yaşıyoruz”
25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “İstiklal Harbinin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde eksilmeyen minnet, saygı ve rahmet duygularıyla anıyoruz. 10 Kasımlarda millet olarak biz 81 yıl önceki yürek yangınını tekrar yaşar, onu anarken onun emanet bıraktığı düstur ve ilkelere sahip çıkmanın onu yaşatmak olduğunu biliriz. Bizim için 10 Kasım’lar, onun bıraktığı ilelebet payidar olacak dediği en kıymetli mirasa, mirasçılarının bir kez daha sıkı sıkıya sarıldığı, onu anarken onun emanetine sahip çıkma iradesi ve kararlılığını pekiştirdiği günlerdir. 10 Kasım’lar istiklali tam düsturundan sapmayan milletimizin hür ve bağımsız bir millet olarak var olma ve onurlu bir gelecek için kendi kaderine hükmetme mücadelesinin kahraman önderinin hatırasında, başardıklarından güç alarak geleceğe daha kararlı yürümek için dersler çıkarma, onun kararlılığından ilham alma, onun mücadelesini ve Cumhuriyetimiz için gösterdiği hedefleri unutmama, unutturmama vesilesidir.”

“Atatürk, milletimizin kalbinde ve zihninde daima yaşayacak”
"Türk milletinin onun liderliğinde verdiği bağımsızlık savaşının ve muasırlaşma hamlesinin dünyada bir eşi daha yoktur. Atatürk’ün milletimizle birlikte, mazlum milletlere örnek olan ve 20. yüzyılın bütün bağımsızlık savaşlarına ilham veren başarısı, sonsuza dek bize ışık tutacak ve güç verecektir” diyen Konuk, “Atatürk, vefakar ve kadirşinas milletimizin kalbinde ve zihninde daima yaşayacak ve milletimiz düştüğü noktada ayağa kalkmasına önderlik eden, onun manevi liderliğinde çağları aşan tarihi yürüyüşünü ebediyete kadar sürdürecektir. Atatürk, bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’le birlikte kalbimizde, fikirlerimizde ve dualarımızda dipdiri, capcanlı yaşamaya devam ediyor, devam edecek. Cumhuriyetimizin istiklal ve istikbali için onun gösterdiği hedefe sapmadan ilerleyen üreticiler olarak, Kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81’inci yılında bir kez daha rahmet, minnet, saygı ve bağlılıkla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

KONYA

10 Kasım 2019 Pazar

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