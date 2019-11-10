Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

KAZAKİSTAN'da 15 yıl işlediği cinayet nedeniyle Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan Bakytzhan Uspanov (53), Konya'da kaldığı evde yakalandı. Uspanov'in yasal işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.

Kazakistan'da 15 yıl önce bir mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi vurarak öldüren Bakytzhan Uspanov, cinayetin ardından Kırgızistan'a gitti. Kırgızistan'da bin dolar rüşvet veren Uspanov, kendi adına Kırgız pasaportu çıkartıp, Türkiye'ye geldi.

GÜRÜLTÜ İHBARINA GİDEN POLİS YAKALADI

Çeşitli iş yerlerinde çalışarak geçimini sağlayan Uspanov, bir süre önce Konya'da merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde kiraladığı evde yaşamaya başladı. Polis, gürültü ihbarı üzerine adrese gitti. Karşısında polisi gören Uspanov şüpheli hareketlerde bulunca gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis, yaptığı araştırmada Bakytzhan Uspanov'un pasaportundaki gibi Kırgız vatandaşı olmadığı, Kazakistan vatandaşı olduğunu saptadı. Polis, Uspanov'un 15 yıl önce Kazakistan'daki mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi öldürdüğünü, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ülkesinin adalet bakanlığı talebi üzerine İnterpol tarafından 2014 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığını tespit etti.

Bakytzhan Uspanov'un, Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a, oradan da ülkesine gönderileceği belirtildi.



KONYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.