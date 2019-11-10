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Selçuklu yeni tesislere kavuşuyor

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yapımı devam eden yatırımları yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yıllık faaliyet planı doğrultusunda eğitimden spora, sağlıktan sosyal yaşama her türlü tesisi ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Selçuklu yeni tesislere kavuşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yapımı devam eden yatırımları yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yıllık faaliyet planı doğrultusunda eğitimden spora, sağlıktan sosyal yaşama her türlü tesisi ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sancak Mahallesinde Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yapılan spor salonu ile Kosova ve Bosna Hersek mahallelerinde yapımı süren kapalı semt pazarlarında incelemelerde bulundu. Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle ilçeye modern yaşam alanları oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayan fonksiyonel kapalı semt pazarlarının ve sancak mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan spor salonunun kısa sürede hizmete sunulacağını söyledi. Başkan Yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte inceleme gezisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda eğitimden spora, sağlıktan sosyal yaşama dair her türlü tesisi ilçeye kazandırmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

"Semt pazarlarımız modern altyapıya sahip olacak"
Selçuklu’daki pazar yerlerinin önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşlardan gelen taleplerin yerinde değerlendirildiğini, bu amaçla modern kapalı semt pazarları ile daha geniş kapasitede hizmet verileceğini kaydetti. Başkan Pekyatırmacı konuyla ilgili olarak, “İlçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturuyoruz. Hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi sağlanıyor. Pazar yerlerimizde yaz aylarında kepenkler açılarak daha ferah bir ortam oluşturulurken kışın kepenkler kapatılarak tamamen kapalı bir ortam oluşturuluyor. Pazar yerlerimizi en kısa zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” dedi.

"Selçuklu spor yatırımları ile dikkat çekiyor”
Selçuklunun, tesisleşme oranı ile Türkiye'nin önde gelen ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde binlerce lisanslı sporcu yetiştirildiğini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu bugüne kadar yapılan ve yapımı devam etmekte olan tesisler ile spor yatırımlarında Avrupa standartlarına ulaştı. Gençlerimizin spor yapabilecekleri alanları tesis ediyoruz. Spora ve sporcuya önem veriyoruz. Yapılan tesislerimizin gençlerimize, Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Yapımında sona yaklaşılan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunun yıl sonuna doğru tamamlanarak hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. Zemini PVC ile döşenen spor salonunun içerisinde İlk Yardım Odası, Duş, Soyunma Odası, BasketbolHentbolVoleybol Sahası, 208 kişilik aile ve sporcu tribünü gibi fonksiyonlar bulunuyor.

KONYA

10 Kasım 2019 Pazar

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