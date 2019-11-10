Kulu’da Nogay Türkleri ve Kırım Tatarları Atatürk'ü anma programı düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kulu’da Nogay Türkleri ve Kırım Tatarları Atatürk'ü anma programı düzenledi

İHA

Konya’nın Kulu ilçesinde, Nogay Türkleri ve Kırım Tatarları 10 Kasım Atatürk’ü anma programı çerçevesinde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Kulu’ya bağlı Köstengil Mahallesinde yaşayan Nogay Türkleri ve Kırım Tatarları’nın bulunduğu Köstengil Yardımlaşma Derneği ve mahalle halkı tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma programı gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türk bayrağının yarıya çekilmesiyle başladı. Buradaki programın ardından İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Murat Ünver’in de katıldığı programda mahallede fidan dikim etkinliği düzenlenerek, geleneksel yemekler tanıtıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaymakam Ali Edip Budan, “Biz Atatürk’ü anma programını ilçemizde yaparken sizde burada 10 Kasım anma programını yaptınız. Bu gün bir kaç etkinlik bir araya geldi. Hem ağaç dikme hem 10 Kasım hem de bir Pazar günü bu köyümüzde birlik beraberlik içinde bir araya gelmeniz... Aynı veya farklı kültürden de olabilirsiniz. Kulu’da çok güzel örneğini yaşıyoruz. Kulu bir Türkiye örneği mozaiği. Maşallah birçok etnik kökenden vatandaşımız var. Kız almış, vermiş, akrabalığımız var. Kimse annesini, babasını seçme özgürlüğüne sahip değil. Gözümüzü açıyoruz ki annemizi, babamızı yaradan bize nasip etmiş. Dolayısıyla nereden geldiğimiz değil, önemli olan akıbetimiz. Ayrıca imanlı, itikatlı bir şekilde cennete kavuşmamız, bizim düzgün bir hayat yaşamamızla alakalı bir şey. Bu birlik ve beraberliğimizi tebrik ediyorum. Farklı ırktan insanlar bir arada yaşıyorlar ülkemizde aslında. Adı üstünde Anadolu, birçok coğrafyadan gelen insanı, özellikle ülkelerinden haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan milletlerin tarih boyunca sığındığı yer olmuş bu Anadolu toprakları. Hala 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nde biliyorsunuz bir çok Suriyeli ve Iraklı vatandaşa farklı dinden farklı inançtan farklı ırktan gelen bir çok insana biz kapılarımızı açtık, evlerimizi açtık, ekmeğimizi bölüştük. Allah’ın izniyle kıyamete kadar da, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu müddetçe, bu insanlara, mazluma, zalimlerin zulmünden kaçan insanlara, biz hep evimizi, kapımızı açacağız, sahip çıkacağız. Allah’ın izniyle biz bunun mükafatını göreceğimize inanıyoruz. Sizler de bin 800’lü, bin 900’lü yılların başında atalarınız, dedeleriniz göç etti, geldi. Şu an biz birlik ve beraberlik içindeyiz. Ülkemiz çok zengin, çok güçlü. Yeter ki bizleri içten bölmesinler Allah birliğimiz, daim etsin” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından programda, Nogay gelenek ve görenekleri tanıtılarak, yöresel yemeklerden ikram edildi. Programın sonunda Kaymakam Ali Edip Budan’a, Belediye Başkanı Murat Ünver’e ve Dağıstan Cumhuriyeti Nogay El’den gelen şair, gazeteci Venera Lukmanova’ya plaket takdim edildi.
Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Dağıstan Cumhuriyetinden gelen Venera Lukmanova, Köstengil Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Hamit Güner, Mahalle Muhtarı Şenol Güner, Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Berkcan, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Nogay ve Kafkas Türkleri ile mahallede bulunan Tatar vatandaşlar katıldı.

KONYA

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çeltik'te Atatürk'ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Çeltik'te Atatürk'ü anma etkinlikleri
Kulu'da, Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde törenle anıldı
YEREL HABERLER Kulu'da, Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde törenle ...
Akşehir'de 2. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Akşehir'de 2. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması’na ...
Selçuk’ta “Güncel Gelişmeler Işığında Turizm Eğitimi” Konferansı yapıldı
YEREL HABERLER Selçuk’ta “Güncel Gelişmeler Işığında Turizm Eğitimi” ...
Meram Belediyesi Gençlik Meclisi'nde genel kurul heyecanı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi Gençlik Meclisi'nde genel kurul ...
Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri
Balıkçı kadınların zorlu yaşamı
YEREL HABERLER Balıkçı kadınların zorlu yaşamı
Konya’da ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Atatürk törenle anıldı
YEREL HABERLER Konya’da ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde ...
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Konya'da anıldı
YEREL HABERLER Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Konya'da anıldı
Beyşehir’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı
YEREL HABERLER Beyşehir’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı
Kılca’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kentsel dönüşüme teşekkür
YEREL HABERLER Kılca’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kentsel dönüşüme ...
Literatüre girecek ameliyatla aşırı terlemeye çözüm
YEREL HABERLER Literatüre girecek ameliyatla aşırı terlemeye çözüm
Selçuklu yeni tesislere kavuşuyor
YEREL HABERLER Selçuklu yeni tesislere kavuşuyor
Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da ...
Konuk: “Atatürk’ün başarısı, sonsuza dek bize ışık tutacak”
YEREL HABERLER Konuk: “Atatürk’ün başarısı, sonsuza dek bize ışık ...
Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
Kulu’da Mevlid Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Kulu’da Mevlid Kandili idrak edildi
Balkanlardaki KOMEK eğitmenlerinden Başkan Altay’a ziyaret
YEREL HABERLER Balkanlardaki KOMEK eğitmenlerinden Başkan Altay’a ...
Başkan Altay, Mevlid Kandilinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay, Mevlid Kandilinde vatandaşlarla buluştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank fidan dikme törenine katılacak
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank fidan dikme ...
Konya Ovası'nda, ekim sezonu kuraklık alarmı 
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda, ekim sezonu kuraklık alarmı 
Komşusunu gasbettiren kadın ve ortaklarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Komşusunu gasbettiren kadın ve ortaklarına ceza yağdı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı
YEREL HABERLER Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu