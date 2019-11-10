Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

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KONYA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.

Konya-Karapınar yolunda Karapınar yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan ve zaman zaman hızını 120 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada da tepki topladı.



KONYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

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