İstanbullu muhtarlar Hüyük’te fidan dikti

Konya’nın Hüyük ilçesine İstanbul'dan gelen mahalle muhtarları Beyşehir Gölü kıyısında orman fidanı dikti.

Hüyük Belediyesinin desteğiyle Hüyük Muhtarlar Derneği’nin davetlisi olarak Hüyük ilçesine gelen İstanbul ve Beyoğlu Muhtarlar Derneği üyesi mahalle muhtarları, Hüyük Belediyesini de ziyaret etti. Muhtarlar, Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Budak ve Kıreli mahallelerinde oluşturulan hatıra ormanı alanlarında çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İstanbul’dan Hüyük ilçesine gelen mahalle muhtarlarını misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemizi ziyaret ederek bizleri onurlandıran muhtarlarımıza ilçemizin tarihi ve turistik alanlarını da gezdirdik. Kendilerine yöremizin organik çileğini tattırdık. Beyşehir Gölü kıyısında belediye olarak sahil düzenlemesi yaptığımız alanlarda ve hatıra, dostluk ormanı sahalarında düzenlediğimiz fidan dikme etkinliklerine de katılarak Hüyüklü mahalle muhtarlarımızla beraber çok sayıda sedir fidanını toprakla buluşturdular. Kendilerine bu etkinliklerimize katıldıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hüyükümüzün tanıtımına katkı sağlayacak bu tür organizasyon ve etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu anlamda, Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanımız İlkay Ceylan’a ve yönetimine İstanbullu muhtarlarımızı ilçemize davet ederek, düzenlenen bu organizasyonlarda aramızda olmalarını sağlamasından ve güzel misafirperverliklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hüyük Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.Her zaman söylediğimiz gibi Hüyük için, mahallelerimiz için muhtarlarımızla birlikte el ele vererek hizmet üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Hüyük’te düzenlenen ağaçlandırma etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık bin sedir fidanının toprakla buluşturulduğu belirtildi.

KONYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.