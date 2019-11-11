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KGTÜ bilim insanlarını sektör temsilcileriyle buluşturdu

İHA

"Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite" vizyonuyla kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), özel sektör ve kamu temsilcilerini bir araya getirdi.

KGTÜ bilim insanlarını sektör temsilcileriyle buluşturdu

“Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite” vizyonuyla kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), özel sektör ve kamu temsilcilerini bir araya getirdi.
Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen hayata geçirdiği projelerle adından söz ettirmeyi başaran ve “Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite” vizyonuyla kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Üniversite, özel sektör ve kamu temsilcilerini bir araya getiren 4.0 için ArGe Zirvesinde, Türkiye’deki ArGe Merkezlerinde üretilen bilgi ve ürün, yürütülen proses, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Yerli ve Milli teknoloji geliştirmenin önemine vurgu yapılan organizasyonda birlikte hareket edilerek atılacak adımlarla dışa bağımlılığın en aza indirilebileceğine dikkat çekildi. Geniş bir katılımcı profiliyle Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 4.0 için ArGe Zirvesi Programı dahilinde 7 oturum gerçekleştirildi. 2 gün süren zirvede, ArGe merkezlerinin getirdiği yenilikler ve fırsatlar, gıda, tarım ve hayvancılıkta finansal destek sistemleri, gıda teknolojileri ve inovasyon, sürdürülebilir tarım, güvenli ilaç uygulamaları, tarım ve hayvancılıkta dijitalleşme, organik ürünler başlıklarında sektör temsilcileri, akademisyen ve kamudan katılan uzmanlar sunum yaptı.
Zirvede konuşan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, “Teknolojinin veya bilişim teknolojilerinin yaşamımızda kullanımını artık bilmemek mümkün değil. Yaşamımızın her anına geçti ama bu sırada sanayi devriminin de bir o kadar hayatımıza geçirilmesi gerekiyor. Teknoloji, tek bir sektörü değil, bütün sektörleri ilgilendiriyor. İnsan sosyolojisini, psikolojisini, davranışlarını ve ilişkilerini etkiliyor. Ülkemizin bu teknolojiyi en iyi şekilde adapte etmesi gerekiyor. Geçmişte bazı basamakları atladık. Ama bu 4.0’ı atlamamamız gerekiyor. Gıda, tarım, endüstri veya diğer alanlarda da atlamamalıyız. Geçtiğimiz günlerde YÖK’te yapılan toplantıda yeni mesleklerin türemesi konusunu da konuştuk. Şu anda yürütülen işlerin yüzde 90’ı bilişim teknolojileri üzerinden yürütülüyor ve birçok meslek ortaya çıkartılıyor. Bundan önce olmayan, daha önce olup tekrar gelişen, şekil değiştirip yeniden oluşan meslekler var. Son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı ortaya çıkartıldı” dedi.

“Tarım ve gıdada sürdürülebilir güvenliğin temeli kooperatifçiliktir”
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır da yaptığı konuşmasında, sürdürülebilir tarımsal üretim ve gıda sanayisinin gelişme ve kalkınmadaki rolünü anlattı ve kooperatiflerin stratejik önemine değindi. Bu konuda Türkiye’de Anadolu Birlik Holding üst çatısı altında oluşturulan Konya Şeker şirketler yapılanmasının ve Torku markasının kooperatifçiliğin dünyadaki nadide bir örneği olduğunu söyleyen Dr. Çakır, “Klasik ekonomide rekabetçi üstünlüğün sağlanması için temel üretim faktörleri olan toprak, emek, sermaye ve girişimciliktir. Ancak eşiğinde bulunduğumuz ve Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devriminde bu üretim faktörlerinde dijital teknolojilerin kullanılarak bilgi temelli ekonomiye geçiş yapılması gerekiyor. Bu alanda Anadolu Birlik Holding, Yerli ve Milli teknolojinin geliştirilmesi amacı ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini kurdu. Anadolu Birlik Holding bünyesinde oluşturulan, sıfır atık prensibine dayalı biyoekonomik sistemin bir sonucu olarak geliştirilen Torku markası çiftçilerinin ürettiği ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülerek, daha fazla kazanç elde etmelerini sağlamıştır. Bundan sonraki süreç orta ve dar gelirli kesimin ulaşabileceği fiyat aralığını yakalamaktır. Kısıtlı gelir sahiplerinin ulaşamadığı gıda ortamı adaletsiz ve vahşi bir ortamdır” diye konuştu.
Zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen oturumlara yaklaşık 300 kişi katıldı. En yoğun katılım ise sanayi sektöründendi. Zirveye, Konya’nın yanı sıra Karaman, Niğde, Aksaray, İzmir ve İstanbul’dan da firma temsilcileri katıldı. Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden akademisyenler de katılımcılar arasındaydı.
Programa, KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcıları, dekanları, Anadolu Birlik Holding Yetkilileri, Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KONYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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