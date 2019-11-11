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Kılca: “Bilim insanlarının yetişmesine katkı sunmak istiyoruz”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile imzalanan işbirliği protokolüyle ilçe genelindeki tüm okullara TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kuruyor.

Kılca: “Bilim insanlarının yetişmesine katkı sunmak istiyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile imzalanan işbirliği protokolüyle ilçe genelindeki tüm okullara TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kuruyor.
İmzalar, geçtiğimiz hafta TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK yetkilileri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ile Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam’ın hazır bulunduğu törenle TÜBİTAK Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.
Karatay’daki 74 anaokulu, 118 ilkokul, 118 ortaokul ile 116 lise olmak üzere ilçedeki tüm okulları kapsayan proje kapsamında Karatay Belediyesi tarafından oluşturulacak kitaplıklar tüm okullara kurulacak ve söz konusu kitaplıklarda sadece TÜBİTAK yayınları bulunacak.

“Bilimi sevdirmeyi ve gelecek nesillerimize katkı sunmayı amaçlıyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yalnızca TÜBİTAK yayınlarının bulunduğu projenin Türkiye’de bir ilk olacağını belirterek, projeyi hayata geçirirlerken “Bilimle Gelişen Bir Başka Karatay” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, hayatının bir yerinde bilime yer verebilen herkesin, dünyayı daha verimli bir şekilde algılamanın yanı sıra yeni bakış açısı da geliştirdiğinin altını çizerek, söz konusu projeyi bu kapsamda çok önemsediklerini kaydetti. Kılca, “Zengin bir bilgi dağarcığı, insanın hayatını daha nitelikli bir şekilde yaşamasını sağlar. Bu, eğitim hayatının da çalışma hayatının da keyifli ve başarılı geçmesini sağar. Öğrendiklerinin üzerine koyabilmek ve onu uygulamak bunun için çok önemli. Çocukların ilgilenmekten, öğrenmekten ve yeni şeyler keşfetmekten keyif alacağı bir dal olmasına rağmen, ‘zor’ olarak algılanması nedeniyle bilim, günümüzde çocuklarımız tarafından zaman zaman ihmal edilebiliyor. Karatay Belediyesi olarak TÜBİTAK ile bir işbirliği protokolü imzalayarak bunu bir nebze de olsa değiştirebilmeyi ve çocuklarımızı bilime yönlendirebilmeyi amaçladık. İlçemiz genelindeki tüm okullarımızda Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurarak öğrencilerimize ulaşmayı ve onların gelecekte bilim insanı olma yönünde bir yönlendirme yapmayı hedefliyoruz. Bu da aslında bir bakıma ülkemizde bilimin gelişimine de bir katkı sunacaktır. Bu yönüyle de bu projeyi ilçemizde hayata geçirmiş olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz” dedi.

KONYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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