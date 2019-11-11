Azez şehidi için fidan dikildi

- SURİYE'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) için memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 bin 360 adet fidan dikildi.

Beyşehir ilçesinde Avşar Mahalle Muhtarı Yasin Sünbül, mahalle halkıyla bir araya gelip, bölgelerinde parka geçen ay Azez kentinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer anısına fiden dikmek için karar aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün de desteğiyle bugün fidan dikme töreni düzenlendi. Törene şehit Mermer'in annesi Necla Mermer ve babası Recep Mermer de katıldı. Törende 2 bin 360 adet fidan toprakla buluşturuldu.



KONYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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