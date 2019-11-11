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MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: “Konya, Afrika’nın dünyaya açılan kapısı olacaktır”

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyeleri Nijeryalı iş adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: “Konya, Afrika’nın dünyaya açılan kapısı olacaktır”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyeleri Nijeryalı iş adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
MÜSİAD Konya Şubesi ile Nijerya Oto Yedek Parça ve Makine Bayileri Birliği’nin (ASPAMDA) düzenlediği Türkiye Nijerya Otomotiv Yedek Parça İş Zirvesi kapsamında Nijeryalı iş adamlarıyla yaklaşık 200 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Konya şubesinin kurulduğu ilk günden bugüne, gerek üyelerinin gerekse de şehrin ekonomisini geliştirmek adına birçok çalışmanın altına imza attığını söyledi.
MÜSİAD Konya olarak, 4 yılı aşkın bir süredir “Hedef Afrika” sloganıyla, Afrika ülkeleriyle yoğun bir ticari diplomasi yürüttüklerini anlatan Okka, “Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz, TürkiyeAfrika Ekonomi Forumu programında Afrikalı Bakanları, 33 Afrika ülkesinin Büyükelçilerini ve 150 kişilik Afrikalı iş adamı heyetini şehrimizde ağırladık. 2018 yılı Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz ve bugüne kadar Konya’da yapılan en büyük iş forumu olan Afrika Ekonomi Forumu programında ise, 350 kişinin katılımıyla B2B görüşmelerde bulunduk. Bugün de, bu çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Afrika’nın lokomotif ülkelerden biri olan Nijerya ile ikili ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Konya, Afrika’nın dünyaya açılan kapısı olacaktır. Amacımız, Konya’da var olan bütün imkânların, Afrika ülkelerinde de olmasını sağlamaktır. Afrika kıtası ile kazan kazan politikasına dayalı temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.” dedi.
ASPAMDA adına söz alan Mustapha Ottoman Bakano ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için MÜSİAD Konya Şubesi üyelerini Nijerya’ya davet etti.
Nijerya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Ateşesi Alhaji İbrahim Buwai da düzenlenen programın TürkiyeNijerya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından Konyalı sanayiciler Nijeryalı iş adamları heyetiyle yaklaşık 200 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

KONYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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