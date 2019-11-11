Selçuklu geleceğe 26 bin fidan ile nefes oldu

Konya’nı merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının “Geleceğe Nefes” sloganıyla 81 ilde gerçekleştirdiği 11 milyon fidanı toprakla buluşturma seferberliğine Takkeli Dağ'a diktiği 26 bin fidan ile destek oldu.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde gerçekleştirilen “11 milyon fidan dikimi” etkinliği bugün saat 11.11’de tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan ve Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da Selçuklu Belediyesi de 26 fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes verdi. Takkeli Dağ'ın eteklerinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerden de yoğun ilgi gördü. Etkinliğe Sille Tabiat Okulu öğrencilerinin yanı sıra Talha Bayrakçı Gençlik Meclisi üyeleri de destek verdi. Saat tam 11'i 11 geçe dikilen fidanlara daha sonra can suyu verildi. Etkinliğin sonunda Selçuklu Belediyesi tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

KONYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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