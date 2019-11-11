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Kulu’da fidanlar toprakla buluşturuldu.

İHA

Kulu’da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının “Geleceğe Nefes” sloganıyla başlattığı proje kapsamında, Konya’nın Kulu ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kulu Gençlik Merkezi bahçesine Anadolu Lisesi öğrencileri ve protokol tarafından fidan dikimi yapıldı. Fidan dikme projesi hakkında konuşan Kaymakam Ali Edip Budan, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle birlikte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Hem farkındalık oluşturmak, hem ağaç dikmeye özendirmek ve dikkat çekmek adına. Şu an içinde bulunduğumuz tarih ve saat 11’i 11 geçe ülkemizin her ilinde, tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak ağaç dikme bayramı yaşanıyor. Şu an biz de Kulu ilçemizde, Gençlik Merkezinin bahçesinde Anadolu lisemizin öğrencileri ve mesai arkadaşlarımızla birlikte bizde bu ağaç dikme işini gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ağaç dikme hem tabiat, hem de manevi anlamda çok önemli bir hizmet. Peygamber efendimizin de bu konuda ‘Kıyamet koptuğu anda bile olsan elinizdeki fidanı toprakla buluşturun, bunu muhakkak dikin” demiştir. Biz bunu da bir emir ve ibadet olarak kabul ederek özellikle ağacın cinsi ne olursa olsun yeter ki yeşil olsun, hele bizim gibi bu coğrafyada özellikle yağış oranının az olduğu ve ağaç oranının bununla orantılı olarak az olduğu bölgelerde ağaç dikme koruma bunu yetiştirme anlamında farkındalığı vatandaşa oluşturmalıyız. Biz kamusal ortak alan, park, bahçe diye ayırmıyoruz. Yani evinde kapısının önüne dikecek vatandaşlarımıza dahi yeter ki onu toprakla buluştursun ve diktikten sonra bakımını yapsın ve büyütsün. Her vatandaşımız evine de diksin. Bu anlamda ağacın nereye, ne şekilde dikildiğinin bir önemi yok. Yeter ki bizim gibi bu anlamda bakir yöre ve topraklarda muhakkak ağaçlandırma çalışmalarımızı yapmamız lazım. Bizde bugün bu etkinliği Kulu ilçemizde gerçekleştirdik. Ama inşallah bundan sonra artan bir hızla devam edecek. Asıl önemlisi bundan sonra bu ağaçların balımı, sulanması ve büyümesidir. Ben burada emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi bir gelecekte daha bol, yeşil ve çocuklarımıza nefes alacak bir gelecekte, bu ağaçlarımız hizmet sunacaktır” dedi.
Programa Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Ramazan Karakaya, protokol üyeleri, öğrenciler ve Kululular katıldı.

KONYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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