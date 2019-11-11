Ilgın, fidan dikimine 50 bin fidanla destek oldu

Konya’nın Ilgın ilçesi, Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine 50 bin fidanla destek oldu.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe nefes” sloganıyla 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen 11 milyon fidanı toprakla buluşturma seferberliğine Konya’nın Ilgın ilçesi 50 bin fidanla destek oldu. Düzenlenen kampanya kapsamında, Ilgın Şehitlik Parkı yamacında ve çevre mahallerde 50 bin fidan toprakla buluşturuldu. Şehitlik Parkı yakınlarında düzenlenen programa İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mariye Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, MHP İlçe Başkanı Harun Ok, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, Ilıca Mahalle Muhtarı Pekcan Bakır, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

KONYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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