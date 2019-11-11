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Akşehir’de ‘Geleceğe Nefes’ için bin 453 fidan

İHA

Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Akşehir Orman İşletme Şefliği ve Akşehir Organize Sanayi Müdürlüğü; Tarım ve Orman Bakanlığının “Geleceğe Nefes” sloganıyla başlattığı 11 milyon ağaç dikme kampanyasına, bin 453 fidanı toprakla buluşturarak destek verdi.
Akşehir’deki ilk ağaç dikme etkinliği Akşehir Belediyesi öncülüğünde Atakent Mahallesindeki bölgede yapıldı. Burada ilçe protokolü ve belediye personeli tarafından 242 çınar, ıhlamur ve at kestanesi ağacı toprakla buluşturuldu.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Akşehir Belediyemizin organizasyonuyla yaptığımız fidan dikme etkinliğindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ sloganıyla ülkemiz genelinde 11 milyon fidanın dikilmesi, 11 Kasım saat 11.11 olarak planlandı. Bizde Akşehir Belediyesi olarak Atakent Mahallemizde diktiğimiz ağaç fidanlarıyla bu etkinliğe destek verdik. İnşallah bu diktiğimiz fidanların geleceğe nefes olmasını ümit ediyoruz. Çocuklarımız, Türkiye’miz ve gelecek için bu fidanlar çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.
Akşehir Belediyesinin fidan dikimi etkinliğinin ardından İlçe Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen ve Akşehir Belediyesinin de destek verdiği Engili Mahallesindeki alanda bin 111 sedir fidanı dikimi gerçekleştirildi. Buradaki etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerde katıldı. Akşehir’deki son ağaç dikme etkinliği ise Organize Sanayi Bölgesinde yapıldı. Buradaki törende de yüz adet çam fidanı protokolünde katılımıyla toprakla buluşturuldu.
Akşehir’de üç bölgede yapılan ağaç dikme etkinliklerine; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Başarı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çapan, STK temsilcileri, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

KONYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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